Macron și Starmer pregătesc un plan pentru Ormuz. Ce se știe până acum

Această misiune, cu detalii încă neclare şi distinctă de acţiunile SUA este "menită să restabilească libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz atunci când condiţiile de securitate o vor permite", afirmă preşedinţia franceză.

Un purtător de cuvânt de la Downing Street a confirmat organizarea unui summit pentru a se avansa "către un plan multinaţional, coordonat şi independent pentru a proteja transportul maritim internaţional când conflictul se va fi încheiat".

Zeci de state implicate în discuții

Parisul şi Londra nu au anunţat deocamdată participanţii la această întâlnire, despre care Emmanuel Macron a vorbit prima dată luni. Totuşi, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că "deja câteva zeci de ţări au participat la lucrări pregătitoare, conduse în special de şefii lor de stat major, pentru a defini cadrul unei astfel de misiuni". "Este vorba despre coordonarea cu statele riverane", a adăugat el.

Ca represalii după războiul pornit împotriva sa de SUA şi Israel, Iranul a blocat de facto Strâmtoarea Ormuz, ameninţând că va ataca acolo orice navă ce are legături cu SUA, Israel şi cu aliaţii acestora, şi a permis doar selectiv trecerea navelor.

În urma eşecului negocierilor americano-iraniene desfăşurate în acest weekend la Islamabad, preşedintele american Donald Trump a anunţat o blocadă navală a porturilor iraniene, care a intrat în vigoare luni.

Macron a respins în urmă cu o lună apelul lui Trump de implicare militară într-o coaliţie de ţări care să asigure securitatea navigaţiei comerciale în faţa represaliilor iraniene în Strâmtoarea Ormuz, menţionând că Franţa ar putea lua parte la o astfel de coaliţie numai după încetarea ostilităţilor dintre Iran, de o parte, şi SUA şi Israel de cealaltă parte.