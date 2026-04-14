Macron și Starmer pregătesc un plan pentru Ormuz. Ce se știe până acum
Data publicării: 14:44 14 Apr 2026

Autor: Dana Mihai

emmanuel macron presedintele frantei Emmanuel Macron, președintele Franței. Foto: Agerpres

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer vor coprezida vineri la Paris o videoconferinţă "a ţărilor non-beligerante pregătite să contribuie" la "o misiune multilaterală şi pur defensivă" în Strâmtoarea Ormuz, a anunţat marţi Palatul Elysee, potrivit agenţiilor AFP şi DPA.

Această misiune, cu detalii încă neclare şi distinctă de acţiunile SUA este "menită să restabilească libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz atunci când condiţiile de securitate o vor permite", afirmă preşedinţia franceză.

Un purtător de cuvânt de la Downing Street a confirmat organizarea unui summit pentru a se avansa "către un plan multinaţional, coordonat şi independent pentru a proteja transportul maritim internaţional când conflictul se va fi încheiat".

Zeci de state implicate în discuții

Parisul şi Londra nu au anunţat deocamdată participanţii la această întâlnire, despre care Emmanuel Macron a vorbit prima dată luni. Totuşi, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că "deja câteva zeci de ţări au participat la lucrări pregătitoare, conduse în special de şefii lor de stat major, pentru a defini cadrul unei astfel de misiuni". "Este vorba despre coordonarea cu statele riverane", a adăugat el.

Ca represalii după războiul pornit împotriva sa de SUA şi Israel, Iranul a blocat de facto Strâmtoarea Ormuz, ameninţând că va ataca acolo orice navă ce are legături cu SUA, Israel şi cu aliaţii acestora, şi a permis doar selectiv trecerea navelor.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu, ziua 46: Trump susține că Iranul încă vrea un acord. Ce a cerut Teheranul la negocierile de la Islamabad

În urma eşecului negocierilor americano-iraniene desfăşurate în acest weekend la Islamabad, preşedintele american Donald Trump a anunţat o blocadă navală a porturilor iraniene, care a intrat în vigoare luni.

Macron a respins în urmă cu o lună apelul lui Trump de implicare militară într-o coaliţie de ţări care să asigure securitatea navigaţiei comerciale în faţa represaliilor iraniene în Strâmtoarea Ormuz, menţionând că Franţa ar putea lua parte la o astfel de coaliţie numai după încetarea ostilităţilor dintre Iran, de o parte, şi SUA şi Israel de cealaltă parte.

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Tânăr din Sălaj, arestat după ce a atacat un polițist cu o sticlă
Publicat acum 25 minute
Von der Leyen îi solicită lui Magyar să readucă Ungaria în linie cu valorile UE pentru deblocarea fondurilor
Publicat acum 33 minute
Coaliția se joacă până în ultima clipă. Kelemen Hunor: Trebuie să meargă înainte. Totul e posibil!
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Giorgia Meloni, decizie privind  acordul de apărare cu Israelul
Publicat acum 1 ora si 34 minute
UEFA a respins plângerea clubului FC Barcelona împotriva lui Istvan Kovacs
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 3 minute
Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște
Publicat acum 6 ore si 16 minute
George Simion îi răspunde lui Péter Magyar, după ce acesta l-a acuzat că a dansat pe mormintele soldaților unguri
Publicat acum 3 ore si 33 minute
Teama cu „ne iau Ardealul”, făcută praf în 30 de secunde. Un calcul simplu schimbă toată povestea
Publicat acum 8 ore si 5 minute
Dacă Trump ar dispărea, nimeni nu și-ar da seama! Iat-o pe femeia care i-ar putea lua locul oricând!
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
