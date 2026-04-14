Blocada SUA împotriva Iranului: Peste 10.000 de militari, nave și avioane mobilizate (CENTCOM)

Blocada americană asupra porturilor iraniene implică mai mult de 10.000 de militari, peste o duzină de nave de război şi zeci de aparate de zbor, a comunicat marţi Comandamentul Central al SUA, potrivit Reuters.

'În cursul primelor 24 de ore, nicio navă nu a trecut de blocada americană şi şase nave comerciale s-au conformat ordinelor forţelor americane de a face cale întoarsă pentru a reintra într-un port iranian din Golful Oman', a declarat comandamentul într-un comunicat, la o zi după ce blocada anunţată de preşedintele american Donald Trump a intrat în vigoare.

Blocada SUA

'Blocada este aplicată imparţial împotriva navelor tuturor naţiunilor care intră sau ies din porturile şi zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Arabic şi Golful Oman. Forţele americane susţin libertatea de navigaţie pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz spre şi dinspre porturi non-iraniene', a adăugat sursa citată.

Cel puţin două nave comerciale plecate din porturi iraniene au traversat Strâmtoarea Ormuz luni, în ciuda blocadei militare americane, a indicat marţi compania de monitorizare a traficului maritim Kpler, potrivit unei ştiri difuzate puţin mai devreme de AFP.

Navele care au tranzitat strâmtoarea

Vrachierul Christianna, sub pavilion liberian, a traversat strâmtoarea după ce a descărcat porumb în portul iranian Bandar Imam Khomeini, trecând prin apropierea insulei iraniene Larak luni, în jurul orei 16.00, după intrarea în vigoare la ora 14.00 GMT a blocadei impuse de Statele Unite, conform datelor Kpler.

O a doua navă, tancul petrolier Elpis, sub pavilionul Insulelor Comore, s-a aflat în apropierea insulei Larak către ora 11.00 GMT şi a traversat Strâmtoarea Ormuz în jurul orei 16.00 GMT. Elpis transporta 31.000 tone de etanol, după ce a părăsit portul Bushehr pe 31 martie.

O a treia navă, vasul chinez Rich Starry, supus sancţiunilor americane din cauza legăturilor sale cu Iranul, a tranzitat strâmtoarea în noaptea de luni spre marţi, urmând ruta aprobată de Iran, pe la sud de insula Larak.

Rich Starry, care transporta 31.500 tone de metanol, se îndrepta spre Sohar, Oman, conform datelor de la transponderul său raportate de Kpler.

O a patra navă, petrolierul Murlikishan, sub pavilion malgaş, a traversat strâmtoarea spre vest marţi dimineaţa pentru a intra în Golf, pe ruta insulei Larak. Nava nu avea încărcătură şi se îndrepta spre portul irakian Khor Al-Zubair, conform semnalului transponderului său, a indicat Kpler.

Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz s-a redus aproape complet de la începerea războiului

SUA au anunţat că luni, la 14:00 GMT, vor începe o blocadă asupra porturilor iraniene situate în strâmtoarea Ormuz şi împrejurimi, zonă controlată de forţele iraniene de la izbucnirea războiului actual în urma loviturilor americane şi israeliene contra Iranului, pe 28 februarie.

Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează 20% din producţia mondială de petrol şi gaz natural lichefiat, a fost redus deja cu aproximativ 90% de la începutul conflictului actual, potrivit companiei de date maritime Lloyd's List Intelligence, conform Agerpres.

