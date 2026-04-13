Blocadă americană în Strâmtoarea Ormuz. Bogdan Chirieac: Ne pândește o criză mondială

Tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz escaladează rapid, după ce președintele american, Donald Trump, a afirmat că forțele americane ar fi distrus 158 de nave iraniene care s-ar fi apropiat de zona de blocadă și a transmis că orice tentativă similară va fi neutralizată imediat. În paralel, deși retorica militară se intensifică, canalele diplomatice dintre Washington și Teheran rămân deschise, iar o posibilă înțelegere este luată în calcul de ambele părți, în încercarea de a evita o escaladare regională majoră. Negocierile continuă prin intermediul emisarilor americani rămași la Islamabad, în timp ce JD Vance a anunțat că revine în SUA fără un acord final cu partea iraniană, semn că discuțiile rămân dificile. Subiectul a fost comentat și de analistul Bogdan Chirieac într-o intervenție la Realitatea Plus, pe fondul incertitudinii tot mai mari privind securitatea rutelor energetice globale din zona Strâmtoarea Ormuz.

"O criză mondială pândește"

„Câtă vreme strâmtoarea Ormuz este blocată, atunci o criză mondială pândește. E clară situația. Aproximativ 20% din rezervele de petrol ale planetei trec prin Strâmtoarea Ormuz și se pare că nu găsim soluții prin care se compensăm repede și eficient această lipsă. Deocamdată negocierile sunt în impas. Presa americană ne spune că, totuși, a existat un canal de comunicare între SUA și Iran. Asta ne dă totuși o speranță, o mică doză de optimism. Câtă vreme nu se ajunge la un acord ca toate navele să poată să treacă ca înainte prin Ormuz, avem toate problemele pe care le vedem acum. Inclusiv în zone din vestul Europei ar putea să experimenteze lipsa produsului la pompă. Există și această posibilitate.

"Nu e cazul de un pesimism groaznic"

Deci, motive mari de optimism nu avem, dar nici nu e cazul de un pesimism groaznic. Cel puțin nu e cazul încă. Președintele Trump a mai anunțat că sute de petroliere goale din toată lumea au colaborat cu SUA pentru a încărca petrol. Noile lanțuri de aprovizionare vor dura până vor fi stabilite, în condiția în care avem acest canal folosit și mega folosit care ne făcea viața mult mai ușoară. Era barilul de petrol 70 de dolari, iar acum văd că ajunge la 150. Deci, din punct de vedere strategic Statele Unite au obținut ce au vrut. Dacă evacuau uraniu îmbogățit din Iran, astfel încât ei să nu poată să-l folosească era și mai bine. Într-adevăr, capacitățile lor de a crea bombe nucleare, rachete balistice, drone, au fost mult diminuate după atacurile americane și israeliene”, a explicat Bogdan Chirieac.

