€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Stiri Petroliere goale se îndreaptă către SUA pentru a încărca petrol american, afirmă Trump
Data actualizării: 15:43 11 Apr 2026 | Data publicării: 15:37 11 Apr 2026

Petroliere goale se îndreaptă către SUA pentru a încărca petrol american, afirmă Trump
Autor: Dana Mihai

Sursa foto: Agerpres

Un număr mare de petroliere goale se îndreaptă spre SUA pentru a fi încărcate acolo cu petrol sau gaze, a afirmat sâmbătă preşedintele american Donald Trump, transmite Reuters.

"Un număr masiv de petroliere complet goale, unele dintre cele mai mari din lume, se îndreaptă, chiar acum, spre SUA pentru a fi încărcate cu cel mai bun şi mai "dulce" petrol şi gaz care există în lume. Noi avem mai mult petrol decât următoarele două cele mai mari economii petroliere împreună şi de o calitate superioară", a susţinut Trump într-o postare pe reţeaua sa socială Truth Social.

Declarația vine în pline negocieri SUA–Iran la Islamabad

Mesajul său vine în timp ce în capitala pakistaneză Islamabad oficiali americani şi iranieni se întâlnesc sâmbătă pentru a căuta o ieşire negociată din războiul lansat de SUA şi Israel pe 28 februarie împotriva Iranului, care a închis de atunci Strâmtoarea Ormuz ca represalii.

Iranul a acceptat să deblocheze acest coridor prin armistiţiul convenit în noaptea de marţi spre miercuri cu SUA pentru o perioadă de două săptămâni, dar în practică strâmtoarea este în continuare blocată şi puţinele nave care o tranzitează o fac numai cu aprobare din partea Teheranului, care consideră o încălcare a armistiţiului continuarea bombardamentelor israeliene în Liban.

Potrivit Emiratelor Arabe Unite (EAU), circa 230 de petroliere încărcate cu petrol sunt în Golful Persic pregătite să ridice ancora de îndată ce Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
petrol
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close