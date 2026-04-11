Petroliere goale se îndreaptă către SUA pentru a încărca petrol american, afirmă Trump

"Un număr masiv de petroliere complet goale, unele dintre cele mai mari din lume, se îndreaptă, chiar acum, spre SUA pentru a fi încărcate cu cel mai bun şi mai "dulce" petrol şi gaz care există în lume. Noi avem mai mult petrol decât următoarele două cele mai mari economii petroliere împreună şi de o calitate superioară", a susţinut Trump într-o postare pe reţeaua sa socială Truth Social.

Declarația vine în pline negocieri SUA–Iran la Islamabad

Mesajul său vine în timp ce în capitala pakistaneză Islamabad oficiali americani şi iranieni se întâlnesc sâmbătă pentru a căuta o ieşire negociată din războiul lansat de SUA şi Israel pe 28 februarie împotriva Iranului, care a închis de atunci Strâmtoarea Ormuz ca represalii.

Iranul a acceptat să deblocheze acest coridor prin armistiţiul convenit în noaptea de marţi spre miercuri cu SUA pentru o perioadă de două săptămâni, dar în practică strâmtoarea este în continuare blocată şi puţinele nave care o tranzitează o fac numai cu aprobare din partea Teheranului, care consideră o încălcare a armistiţiului continuarea bombardamentelor israeliene în Liban.

Potrivit Emiratelor Arabe Unite (EAU), circa 230 de petroliere încărcate cu petrol sunt în Golful Persic pregătite să ridice ancora de îndată ce Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă.