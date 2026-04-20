Uniunea Europeană ia măsuri suplimentare în criza combustibilului pentru avioane
Data publicării: 12:47 20 Apr 2026

Uniunea Europeană ia măsuri suplimentare în criza combustibilului pentru avioane
Autor: Tiberiu Vasile

avion avioane aeroport Avioane. Sursa foto: Agerpres

Uniunea Europeană pregătește un set de măsuri pentru optimizarea distribuției combustibilului pentru avioane și identificarea de surse alternative de aprovizionare, în contextul blocajelor din Strâmtoarea Ormuz.

Uniunea Europeană va propune măsuri pentru a "optimiza" distribuţia combustibilului pentru avioane între statele membre şi pentru a ajuta la găsirea de livrări alternative, în contextul în care transporturile de energie prin Strâmtoarea Ormuz sunt în continuare blocate, transmite Bloomberg.

Comisia Europeană urmează să anunţe miercuri că va propune aceste măsuri luna viitoare, potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg. Aproximativ 40% din necesarul de combustibil pentru avioane al blocului comunitar este importat, iar jumătate trece prin Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, luna următoare Comisia va emite un set de orientări în care vor fi menţionate flexibilităţile din legislaţia existentă, în domenii precum sloturile orare de pe aeroporturi şi consecinţele anulării zborurilor în cazul lipsei de combustibil. Totodată, executivul comunitar va aborda aşa-numitul transport de combustibil suplimentar, o practică în cadrul căreia aeronavele încarcă combustibil suplimentar la punctul de plecare pentru a evita cumpărarea de combustibil mai scump la destinaţie.

Comisia va propune modificări temporare ale regulilor dacă măsurile vor fi insuficiente

Dacă aceste măsuri se vor dovedi insuficiente, comisia va propune modificări temporare ale regulilor, conform proiectului, care este posibil să sufere modificări. De asemenea, Bruxelles-ul va revizui stocurile de petrol din regiune, va crea un observator pentru a cartografia aprovizionarea cu combustibili şi va lua măsuri pentru a maximiza capacitatea de rafinare şi a stimula producţia internă de biocombustibili avansaţi.

Chiar dacă Europa are suficient combustibil pentru a evita o criză în luna aprilie, presiunea asupra aprovizionării se va intensifica dacă închiderea Strâmtorii Ormuz se va prelungi. Compania aeriană olandeză KLM NV a declarat recent că va anula 80 de zboruri dus-întors către şi dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam în luna următoare din cauza creşterii costurilor.

Planul Comisiei vizează creşterea rezistenţei UE la viitoarele creşteri bruşte ale preţurilor carburanţilor şi include un efort major pentru electrificarea economiei, în ideea de a reduce dependenţa blocului comunitar de combustibilii fosili importaţi, conform Agerpres.

