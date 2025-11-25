€ 5.0890
Stiri

Călin Georgescu, replici cu Nicușor Dan
Data actualizării: 12:09 25 Noi 2025 | Data publicării: 12:09 25 Noi 2025

Călin Georgescu, replici cu Nicușor Dan
Autor: Elena Aurel

calin georgescu nicusor dan Colaj DCNews/Sursa foto: Agerpres
 

Călin Georgescu l-a criticat dur pe Nicușor Dan și a cerut desecretizarea stenogramelor CSAT și a ședinței CCR din preziua alegerilor.

Călin Georgescu a mers astăzi la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.

Acesta a avut câteva replici tăioase la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că a cerut anchetarea sa încă din noiembrie 2024, când era încă primar general în București, că evită să desecretizeze documente importante și că pretinde transparență, deși nu vorbește despre sponsorizările din campania electorală.

„Am văzut și eu, cum ați văzut și dumneavoastră, că... Cum îl cheamă? Nicușor Dan, nu? El spune, în toată Europa și pe unde i se dă un microfon, că are unele bănuieli despre mine. 

Eu am despre el doar certitudini și certitudini are tot poporul român față de el, și are chiar și sistemul. Numai certitudini are despre el.

Am văzut și eu că, în noaptea de 24 noiembrie 2024, Nicușor Dan a ieșit la un post de televiziune pe vremea când era doar primar general, fără să fie candidat la funcția de președinte, și a cerut instituțiilor, serviciilor secrete, care, de altfel, erau pozitive la desfășurarea alegerilor, așa cum știți toți, să fiu anchetat. Deci asta dovedește foarte clar că băiatul ăsta bătea cadența suspect de militară a unui narativ preluat ulterior de sistem, inclusiv de justiție.

Eu vă spun așa: El nu are curaj să desecretizeze stenogramele CSAT, ca și ședința informală a CCR-ului, pentru că ar crăpa a doua zi. În plus, nu va spune nimic despre sponsorizările de milioane de euro în campania electorală a lui, dar în schimb cere legitimitate și transparență”, a spus Călin Georgescu.

VEZI ȘI:  Alegeri primar București, decembrie 2025: Ordinea candidaților pe buletinele de vot

Mesaj pentru instituțiile publice

Călin Georgescu a cerut desecretizarea stenogramelor CSAT și ale ședinței informale a CCR din preziua alegerilor. Acesta a transmis că justiția a fost complice la o lovitură de stat și a criticat modul în care a fost tratată voința poporului.

„Eu însă am un mesaj: Cer instituțiilor publice, astăzi, de Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, să desecretizeze stenogramele CSAT-ului și ședinței informale a CCR din preziua alegerilor. Vă rog să se menționeze această zi și această oră. E foarte important pentru ce va urma.

Le pot cere acest lucru și în limba franceză, pentru că am înțeles că sunt mai rapizi și mai eficienți la limba franceză.

Cert este un lucru: Se vede că justiția a fost complice la această lovitură de stat. Poporul a votat împotriva, și lor ce le-a mai rămas? Să dizolve poporul”, a spus Călin Georgescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

calin georgescu
nicusor dan
