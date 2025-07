FCSB, eșec în fața Inter Club d'Escaldes în turul 1 preliminar al Cupei Campionilor

FCSB s-a calificat cu emoţii în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, după ce a fost învinsă de echipa andorrană Inter Club d'Escaldes cu scorul de 2-1 (0-0), marţi seara, pe Estadi FAF din Encamp, în manşa secundă a primului tur preliminar.



Campioana României a suferit una dintre cele mai ruşinoase înfrângeri din istoria sa şi merge mai departe graţie victoriei cu 3-1 din tur.



FCSB a făcut un joc slab, fiind dominată de modesta sa adversară, însă roş-albaştrii au reuşit să deschidă scorul prin Risto Radunovic (51). FCSB a tratat cu superficialitate mai multe faze şi gazdele au reuşit să înscrie de două ori, prin Sascha Andreu (67) şi Alexandre Llovet (88), obţinând o victorie de palmares.



Echipa antrenată de Elias Charalambous a avut prima ocazie a întâlnirii, ar Politic a fost blocat în momentul şutului (7).



Gazdele au răspuns imediat, cu un şut al lui Rafinha (8), care a ocolit puţin colţul lung al porţi lui Târnovanu.



Cea mai bună ocazie a campioanei României a fost ratată de Cisotti (19), care a pătruns şi a şutat, dar Diaz a respins.



Rafinha a tras bine de la 22 de metri (24), dar Târnovanu a respins.



Politic (26) a şutat din unghi în plasa laterală, iar Chiricheş (30) a fost blocat în careul gazdelor.



Inter d'Escaldes putea intra la pauză în avantaj, dar Lopez a fost blocat in extremis de Ngezana (37).



FCSB a deschis scorul în debutul reprizei secunde, prin Radunovic (51), cu un lob peste portar, după o combinaţie cu Tănase.



Campionii s-au relaxat şi Inter a profitat, egalând în min. 67, când Andreu a reluat simplu cu capul din mijlocul careului, la centrarea lui De la Torre din lovitură liberă.



Seria de ocazii a gazdelor a continuat cu Pedra Munoz (71), care a trimis cu capul peste de la 8 metri, fără a fi deranjat de vreun fundaş. Târnovanu (72) a respins şutul lui Rafinha. Lopez a şutat superb de la 25 de metri, în transversală, iar apoi tot el a reluat cu capul, însă Târnovanu a respins (74).



Ştefănescu (76) a şut puţin pe lângă bara a doua, la una din puţinele acţiuni ale roş-albaştrilor.



Sanchez (86) a luftat de la 6 metri, la o eroare a lui Şut.



Inter Club d'Escaldes a marcat golul victoriei cu capul (88), de lângă Ngezana, la centrarea lui Muguruza.



În turul al doilea preliminar, FCSB va înfrunta campioana Macedoniei de Nord, KF Shkendija, victorioasă în faţa galezilor de la The New Saints cu 2-1, după prelungiri, la Skopje, după 0-0 în prima manşă.



Campioana României va juca primul meci în deplasare, pe 22 sau 23 iulie, iar revanşa la Bucureşti, pe 29 sau 30 iulie.



Inter Club d'Escaldes - FCSB 2-1 (0-0)

Au marcat: Sascha Andreu (67), Alexandre Llovet (88), respectiv Risto Radunovic (51).

Encamp, Estadi FAF

Liga Campionilor - primul tur preliminar (manşa a doua)

În tur: 1-3.



Au evoluat echipele:

Inter Club d'Escaldes: 13. Javi Diaz - 22. Joseba Muguruza, 8. Andres Mohedano (19. Sascha Andreu, 56), 5. Camilo Puentes, 14. David Humanes (4. Alex Sanchez, 84), 3. Jilmar Torres - 10. Angel De La Torre (căpitan), 6. Victo Alonso, 11. Rafinha (70. Alexandre Llovet, 79) - 18. Pedra Munoz, 7. Guillaume Lopez. Antrenor: Felipe Ortiz.

Rezerve neutilizate: 1. Adria Munoz, 25. Jose Teixeira - 16. Adrian Da Cunha, 29. Marc Rodriguez.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu, 30. Siyabonga Ngezana, 17. Mihai Popescu, 33. Risto Radunovic - 8. Adrian Şut, 21. Vlad Chiricheş (42. Baba Alhassan, 65) - 31. Juri Cisotti, 27. Darius Olaru (căpitan; 15. Marius Ştefănescu, 46), 20. Dennis Politic (11. David Miculescu, 46) - 10. Florin Tănase (25. Ovidiu Perianu, 65). Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 38. Lukas Zima - 4. Danijel Graovac, 12. David Kiki, 16. Mihai Lixandru, 22. Mihai Toma, 28. Alexandru Pantea, 29. Laurenţiu Vlăsceanu, 77. Andrei Gheorghiţă, 90. Alexandru Stoian.



Arbitru: Ishmael Barbara; arbitri asistenţi: James Muscat, Duncan Spencer; al patrulea oficial: Emanuel Grech (toţi din Malta)

Arbitru video: Michael Fabbri; arbitru asistent video: Matteo Gariglio (ambii din Italia)

Observator UEFA pentru arbitri: Ian Stokes (Irlanda); Delegat UEFA: Maurice Johnston (Irlanda de Nord)

Cartonaşe galbene: Ngezana (29), Mihai Popescu (66), Pedra Munoz (81).

