Eliminare din Liga Campionilor. Mihai Popescu (FCSB): Ne e ruşine, adversarii au fost mult mai slabi ca noi

"Dezamăgirea este mare şi în rândul nostru. Din păcate am pierdut ambele meciuri (n.r. - cu KF Shkendija). Ne este ruşine şi nouă de noi, de felul în care am jucat, de suporteri, de toată lumea. Eu cred că sunt mult mai slabi ca noi, dar ăsta e fotbalul, ne-au bătut de două ori, nu avem ce să facem. Câteodată fotbalul te pedepseşte, dar trebuie să mergem înainte, pentru că tot fotbalul îţi dă şansa să îţi revii. Vine derby-ul cu Dinamo şi trebuie să fim pregătiţi", a spus fundaşul.



"Nu cred că a fost panică de partea noastră. Doar că am grăbit lucrurile pentru că aveam nevoie să marcăm, eram sub presiunea rezultatului din tur. Ei au fost mai pragmatici, au aşteptat contraatacul şi asta a fost tot. Greşeala este de partea tuturor. A fost o greşeală colectivă, trebuia să stăm mai aproape de ei şi să întrerupem jocul. E început de sezon, e normal să nu fim la capacitate maximă. Vom încerca să nu mai repetăm greşelile şi cu siguranţă vom fi mai bine meciurile următoare", a adăugat Mihai Popescu.



FCSB a fost eliminată din Liga Campionilor la fotbal de echipa nord-macedoneană KF Shkendija, care s-a impus cu scorul de 2-1 (1-1), miercuri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în manşa secundă a turului al doilea preliminar.



Campioana României, care a pierdut şi prima manşă, cu 0-1, a deschis scorul prin Juri Cisotti (28), dar oaspeţii au punctat de două ori, prin Liridon Latifi (33) şi Vane Krstevski (87).



Shkendija va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor formaţia azeră Qarabag.



FCSB va continua în Europa League, urmând să înfrunte campioana Kosovo, FC Drita, eliminată de FC Copenhaga din Liga Campionilor, după 0-2 şi 0-1.

