Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea FCSB cu Farul. "Sunt vedete. Să stea pe bară". Ce a zis de Mihai Popescu, Gheorghiţă

"Fotbaliştii de la FCSB sunt vedete, au ajuns mari. Să stea pe bară atunci... Mai e şi Popescu care... ăla, fundaşul central. El, săracul, nu ştiu ce s-a întâmplat. S-a dus la o sectă, s-a făcut sectant, de atunci nu mai are chef de joc. Eu aşa cred! Aşa cred eu. Fiecare om are dreptul la opinie. Meciul cu Shkendija e alt meci, pe mine nu m-a interesat meciul cu Farul. Aici a fost chestie de arbitraj. Ceva a avut la căpăţână (n.r. arbitrul Găman).

Nu am avut jucători, nu am avut în atac. Noi am jucat la mijloc cu Lixandru, care nu şi-a revenit încă. Apoi în atac, în dreapta, cu Gheorghiţă, care încet încet îmi dau seama că nu poate să facă faţă la FCSB. Dacă nu ai 4-5 jucători... dacă nu funcţionează nici ăia de pe teren, dacă nu au valoare, asta se întâmplă. Nici jucătorii... Miculescu a fost schimbat că aşa a fost strategia. O repriză Cisotti, o repriză el, aşa a fost strategia noastră.

Octavian Popescu a fost foarte bine. Nu neapărat că a dat pasă de gol. Părerea mea este că George Popescu va fi mai bun decât a fost înainte. Parcă e mai sigur pe el, are mai mult rafinament, s-a mai copt. Nici Tănase, nici Şut (n.r. nu i-au plăcut). Şut foarte lent, Tănase le-a pierdut pe toate şi el. Vom vedea ce va fi", a declarat Gigi Becali.

Pentru FCSB urmează returul cu Shkendija din preliminariile Ligii Campionilor.

Ionuţ Larie şi Alexandru Işfan au marcat pentru Farul Constanţa, în timp ce pentru FCSB a marcat David Miculescu.

