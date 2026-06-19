Victor Ponta a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: "Răul ți-l fac prietenii, nu dușmanii"

Victor Ponta a spus cui aparține, în opinia sa, principala responsabilitate pentru actuala criză politică.
Victor Ponta, fost prim-ministru al României, a fost invitat, joi, la emisiunea „Ce se întâmplă?”, unde a analizat, alături de jurnalistul Răzvan Dumitrescu și analistul politic Bogdan Chirieac, principalele teme de pe agenda politică.
În contextul negocierilor dificile pentru formarea noului guvern, fostul premier a indicat pe cine consideră că poartă principala responsabilitate pentru actuala criză politică.
Nicușor Dan sau Ilie Bolojan?
Răzvan Dumitrescu: "Cine e greșit în momentul acesta? A greșit președintele Nicușor Dan, că suntem în situația asta, sau a greșit Bolojan?"
Victor Ponta: "A greșit președintele pentru că i-a crezut pe aceia care au venit la el să-i spună 'domnule președinte, e totul în regulă'."
Răzvan Dumitrescu: "Cine sunt aceia?"
Victor Ponta: "Nu știu, pentru că nu sunt în cercul domnului Nicușor Dan. Am niște bănuieli."
Răzvan Dumitrescu: "Nu ar fi interesant de știut? Pe cine bănuiți?"
Victor Ponta: "Nu pot să zic, sunt 'prietenii mei'!"
Răzvan Dumitrescu: "Așa prieteni aveți?"
Victor Ponta: "Sunt 'prietenii mei' care spun 'să nu vină Ponta în niciun caz'. Sunt tot prieteni, că așa e în politică. Răul ți-l fac prietenii, nu dușmanii."
Bogdan Chirieac: "Încetineala președintelui e de vină?"
Victor Ponta: "Este stilul lui! Așa a fost întotdeauna."
Bogdan Chirieac: "Știu că așa e, încă de la Primăria Generală. Doar că această încetineală devine o problemă profundă a României."
Victor Ponta: "Complet de acord!"
Răzvan Dumitrescu: "Domnul Nicușor Dan a apucat să spună 'fără AUR'."
Victor Ponta: "A apucat să zică că nu o să mărească TVA-ul și s-a mărit TVA-ul."
Răzvan Dumitrescu: "L-a mărit Bolojan. Credeți că a făcut-o intenționat?"
Victor Ponta: "Nu cred. Bolojan e un tip foarte rigid. Dacă omul a zis el că trebuie mărit TVA-ul, nu-l scoți din ale lui."
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