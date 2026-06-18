Ilie Bolojan, contre cu Sorin Grindeanu: "Nu am formulat vreun acord pentru învestirea unui guvern tehnocrat"

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Premierul demis Ilie Bolojan îi răspunde nervos lui Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, reacționează acid după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu a spus că liderul PNL l-a „mințit” pe președintele României, Nicușor Dan, în discuțiile privind formarea guvernului tehnocrat.

Bolojan neagă că ar fi susținut sau negociat învestirea guvernului tehnocrat condus de Eugen Tomac.

Totuși, reamintim că și fostul premier desemnat, Eugen Tomac, l-a acuzat pe Bolojan de lipsă de sinceritate.

„Evident, faptul că domnul Bolojan a fost nesincer cu domnul președinte ne-a dus în acest blocaj”, a spus Eugen Tomac, miercuri seara.

Potrivit surselor România TV, Președinția ar putea publica înregistrări cu Ilie Bolojan, ca să arate că la negocieri a spus ca ar susține un guvern tehnocrat, iar după a declarat public că nu o face.

Ilie Bolojan: Încetați cu minciunile

"Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial! Observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite.

Și, cel mai important, în și pentru PNL decide PNL, prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta.

Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție.

De la începutul acestei crize, declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii. Ca și ale trădării, de altfel", a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Ce a spus Sorin Grindeanu

„Dincolo de cine e președintele României, cine e președinte la PSD, cine e președinte la PNL, UDMR sau unde vreți, la AUR, trebuie să existe respect pentru funcția de președinte al României. A mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe care, ce să vezi, de fiecare dată erau îndeplinite”, a declarat Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan, într-o conferință de presă.

Astfel, Grindeanu a spus că Bolojan l-ar fi mințit pe președintele României, Nicușor Dan, pentru că după ce ar fi acceptat inițial varianta unui guvern tehnocrat, a venit apoi cu noi condiții.

„După trei zile vii și spui: intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte trei zile vii și spui: dom’le, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretari de stat și prefecți. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și după care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic”, a mai spus Grindeanu.