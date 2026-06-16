Calcule: Ce șanse are Guvernul Veștea să treacă de votul Parlamentului, după decizia UDMR

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UDMR le recomandă parlamentarilor săi să nu voteze Guvernul Veștea. PNL a anunțat deja că nu-și dă voturile în Parlament. Ce șanse mai are noul Executiv să treacă?

Deși UDMR nu a venit cu un discurs categoric pentru a anunța că nu va vota Guvernul Veștea în Parlament, Csoma Botond, liderul deputaților UDMR a precizat că, în acest moment, li se recomandă aleșilor Uniunii să nu voteze. PNL a anunțat luni, în urma ședinței Biroului Politic Național, că nu va vota Guvernul Veștea și că susținătorii acestuia vor fi excluși din partid.

Astfel, deși acum o zi era vehiculată varianta că UDMR va intra la guvernare, după anunțul de astăzi lucrurile se schimbă.

Numărul total de membri ai Parlamentului României arată astfel:

PSD – 128 de parlamentari

AUR – 90 de parlamentari

PNL – 76 de parlamentari

USR – 59 de parlamentari

UDMR – 31 de parlamentari.

Minorităţi – 17 parlamentari.

Uniţi pentru România – 18 membri

Grupul S.O.S România – 15 membri

Neafiliaţi – 20 de senatori și neafiliați

Grupul Pace-Întâi România – 11 senatori

Ce șanse are Guvernul Veștea să treacă de votul Parlamentului, după decizia UDMR

Pentru a avea majoritate la votul din Parlament, Guvernul Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Dacă parlamentarii UDMR nu vor vota noul Executiv pentru că așa a fost recomandarea partidului, premierul desemnat pierde 31 de voturi.

În contextul în care Guvernul Veștea pierduse deja și cele 76 de voturi de la PNL, cele 59 de voturi de la USR, dar și 90 de posibile voturi de la AUR, care a anunțat că nu va vota un executiv din care nu face parte, Guvernul Veștea rămâne cu posibilele voturi ale PSD (128), Minorităților Naționale (17), ale grupului Uniți Pentru România (UPR) – (18), ale Gurpului Pace – Întâi România (11) și ale neafiliaților (20).

Dacă ar primi susținerea acestora, Guvernul Veștea ar aduna un total de 194 de voturi, cu 39 de voturi mai puține decât minimul de 233 necesare.

O parte din voturi ar putea să vină de la parlamentari PNL care au anunțat că-l susțin pe Veștea, dar numărul acestora rămâne deocamdată neclar. Știm doar că în urma rezultatului votului de ieri, 15 iunie, din ședința Biroului Politic Național, 13 PNL-iști nu au fost de acord cu decizia partidului de a nu susține Guvernul Veștea, iar 2 s-au abținut să voteze.