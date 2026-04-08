€ 5.0963
|
$ 4.4068
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.4068
 
Data publicării: 12:10 08 Apr 2026

Tablouri cu peisaje vs. tablouri cu portrete: cum să alegi?
Autor: Doinița Manic

imagine cu un tablou Foto: pixabay.com

Un perete gol schimbă complet energia unei camere. Iar un tablou ales bine poate lega tot decorul – de la canapea și covor, până la veioză sau birou. Îți place să faci shopping online, să descoperi colecții noi și să alegi rapid ce ți se potrivește? Atunci merită să știi exact cum să alegi între un peisaj și un portret.

Diferența nu ține doar de gust. Contează atmosfera pe care vrei să o creezi, dimensiunea peretelui, lumina din cameră și stilul mobilierului. Mai jos găsești un ghid clar, cu exemple concrete și pași simpli, ca să alegi fără ezitare.

Peisaj vs. portret 

Tablourile cu peisaje redau cadre din natură sau din oraș: munți, plaje, păduri, lacuri, străzi urbane. Ele oferă profunzime și dau senzația de spațiu deschis. În majoritatea cazurilor, induc calm și echilibru vizual.

Tablourile cu portrete pun accent pe figura umană – chipuri, expresii, atitudini. Acestea creează o conexiune directă și devin rapid un punct focal. Istoria artei confirmă forța lor vizuală.

Alegerea ta pornește de la o întrebare simplă: vrei un decor care relaxează sau unul care atrage atenția imediat?

Ce oferă fiecare tip de tablou? 

Tablouri cu peisaje 

Avantaje:

  • Lărgesc vizual spațiul, mai ales în camere mici.
  • Se potrivesc ușor în living, dormitor sau birou.
  • Funcționează bine în decoruri minimaliste, scandinave sau moderne.
  • Pot completa discret un spațiu deja colorat. 

Limitări:

  • Pot trece neobservate dacă alegi dimensiuni prea mici.
  • În interioare foarte elegante sau clasice, unele peisaje moderne pot părea prea simple. 

Tablouri cu portrete 

Avantaje:

  • Creează impact vizual imediat.
  • Oferă personalitate și individualitate camerei.
  • Se potrivesc bine în spații creative sau urbane.

Limitări:

  • Pot domina excesiv un spațiu mic.
  • Necesită atenție la poziționare și iluminare.
  • Ce sa analizezi înainte de a face o alegere? 

Paleta cromatică 

  • Peisaje: adesea includ tonuri naturale – verde, albastru, bej. Se armonizează ușor cu mobilierul deschis la culoare.
  • Portrete: pot varia de la monocrom la combinații intense. Dacă ai deja multe culori în cameră, optează pentru un portret în tonuri neutre. 

Impact emoțional și atmosferă 

  • Peisajele susțin o stare calmă. Pentru dormitor, alege imagini cu apă, cer sau câmpuri deschise.
  • Portretele transmit energie și expresivitate. Într-un birou, pot stimula creativitatea și conversația. 

Întreabă-te ce simți când privești imaginea. Dacă reacția este imediată și pozitivă, e un semn bun.

Spațiul disponibil 

  • Perete mare, deasupra canapelei? Alege un peisaj panoramic sau un set de trei piese.
  • Hol îngust sau colț liber? Mizează pe un portret vertical.
  • Perete mic între două ferestre? Un tablou compact, bine proporționat, funcționează mai bine decât unul supradimensionat.

Regulă simplă: tabloul ar trebui să ocupe aproximativ 60–75% din lățimea piesei de mobilier de dedesubt.

Buget 

Canvas-ul (pânză pe șasiu) oferă un aspect cald și costuri accesibile. Printul înrămat adaugă structură și protecție suplimentară. Posterele sunt prietenoase cu bugetul și ușor de schimbat. Printurile pe metal sau sticlă rezistă bine în timp și se întrețin simplu.

Calculează bugetul astfel:

  • Stabilește suma totală pentru decor.
  • Alocă aproximativ 10–20% pentru artă murală.
  • Include costul sistemelor de prindere sau al ramelor. 

Întreținere și durabilitate 

  • Evită expunerea directă la soare, mai ales pentru printuri pe hârtie.
  • Șterge periodic praful cu o lavetă uscată.
  • În bucătărie sau hol, alege suprafețe ușor de curățat.
  • În apartamente, canvas-ul și printurile înrămate oferă un echilibru bun între estetică și rezistență.

Cum alegi în funcție de cameră? 

Living: punct focal sau fundal echilibrat? 

Într-un living modern, cu mobilier simplu și linii curate, un peisaj mare, în format landscape, completează armonios spațiul. Dacă îți place un decor cu personalitate, alege un portret statement și poziționează-l central.

Iluminare: montează o aplică deasupra sau folosește spoturi direcționale. Lumina caldă pune în valoare tonurile naturale, iar cea neutră evidențiază detaliile fine.

Dormitor: liniște sau expresivitate discretă? 

Pentru un dormitor în stil scandinav, cu textile deschise și lemn natur, alege:

  • peisaje cu ceață, mare sau munte.
  • portrete line-art în tonuri de bej și gri. 
    Montează tabloul la 15–25 cm deasupra tăbliei patului. Evită dimensiunile foarte mari dacă spațiul este mic.

Birou: concentrare și stil personal 

Într-un spațiu de lucru mic, un peisaj deschis creează senzația de adâncime. Într-un birou amenajat pentru apeluri video, un portret elegant, bine luminat, transmite profesionalism.

Ai un birou minimalist, cu mobilier alb și negru? Un tablou alb-negru păstrează coerența. Ai un spațiu creativ, cu accente colorate? Alege o lucrare care preia aceleași nuanțe.

Hol: format vertical și proporții corecte 

Holurile cer soluții inteligente. Alege:

  • portrete verticale.
  • seturi de două sau trei piese aliniate.
  • rame subțiri, în ton cu ușile sau cu plintele. 

Instalează sistemele de prindere sigure și verifică stabilitatea, mai ales dacă ai copii sau animale de companie.

Explorează opțiunile disponibile, compară dimensiuni și materiale și alege stilul care ți se potrivește. Salvează acest ghid și revino la el de fiecare dată când redecorezi o cameră sau vrei să aduci un aer nou casei tale!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tablouri
trendyol
casa
decoratiuni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close