Mobila „ieftină” poate costa mai mult: cum alegi piese sănătoase și rezistente, fără să arunci banii

Românii simt scumpirile la fiecare cumpărătură. DCNews a tot scris despre presiunea pe facturi și pe bugetul familiei. În casa ta, asta se vede rapid la mobilă: iei ceva „bun la preț”, apoi se umflă, scârțâie sau miroase greu.

Problema nu ține doar de gust. Ține de calitate, de aerul din casă și de cât plătești pe termen lung. Dacă schimbi o comodă după doi ani, nu ai economisit nimic.

Mai jos găsești un mod simplu de a verifica mobila, fără vorbe mari. Te ajută în special în apartamente mici, unde fiecare piesă contează.

Prețul mic ascunde de obicei două costuri: reparații și disconfort

Când mobila cedează, plătești de două ori. Plătești o dată la casă. Plătești apoi prin timp pierdut, reparații și nervi.

Uităm ușor cât de mult folosești o piesă banală. Deschizi un sertar de zeci de ori pe săptămână. Te așezi pe o canapea seară de seară. Dacă feroneria e slabă, apare jocul, apoi se rupe.

Primul semn de calitate îl vezi în greutate și în îmbinări. O placă subțire se îndoaie ușor. Un PAL prost ține șurubul doar la început. Caută cant gros, lipit curat, fără goluri.

Ce respiri în casă: plăci, adezivi, lacuri

Mirosul „de nou” nu e un bonus. Uneori vine din compuși volatili din adezivi și finisaje. În dormitor, unde stai ore multe, asta contează.

Ai un reper clar, folosit în Europa, pentru plăci pe bază de lemn. Clasa E1 pentru emisii de formaldehidă are limită de 0,124 mg/m³, măsurată prin metoda standard EN 717-1. Nu trebuie să devii expert. Trebuie doar să ceri informația în magazin sau în fișa produsului.

Finisajul contează la fel de mult. Un MDF vopsit corect se curăță ușor și nu „bea” umezeala. Un front prost se pătează și rămâne mat pe zonele atinse des.

Dormitorul: locul unde se vede cel mai repede diferența

Dormitorul pare simplu, dar aici se strâng cele mai multe compromisuri. Un pat slab începe să scârțâie. O saltea pusă pe o somieră greșită se uzează mai repede. Un dulap cu uși grele, pe balamale ieftine, se lasă.

Când alegi mobilă dormitor, începe cu piesele care duc greul: patul, somiera și dulapul. Restul le poți schimba mai ușor.

Măsoară înainte să te îndrăgostești de o poză. Lasă treceri clare spre pat și spre fereastră. În camere mici, ușile glisante la dulap pot salva spațiu. Verifică însă șina și rolele, nu doar aspectul.

Trucuri rapide de verificare în magazin, fără scule

Uși, sertare, balamale

Deschide și închide de mai multe ori. Ușa trebuie să se oprească ferm, fără să sară. Sertarul trebuie să alunece lin, fără zgomot metalic.

Apasă ușor pe colțul unei polițe. Dacă flexează, se va lăsa sub greutate. Uită-te la spatele corpurilor. Un spate subțire, prins cu cuie rare, lasă mobila „moale”.

Stabilitate și montaj

Împinge ușor corpul din lateral. Nu trebuie să joace. Întreabă ce tip de prindere are în perete, mai ales la biblioteci și dulapuri înalte.

Montajul prost strică și o piesă bună. Cere să ți se spună clar ce intră în preț: transport, urcat, montaj, reglaje. Un dulap nereglat corect freacă ușile și rupe balamalele.

Lumina: detaliul care schimbă confortul și factura

O cameră bine mobilată poate arăta prost dacă lumina e greșită. Și invers. În plus, lumina proastă te obosește și te face să stai mai mult cu televizorul pornit.

Un fapt simplu te ajută la buget: becurile LED folosesc cu aproximativ 75% mai puțină energie decât becurile incandescente și pot dura de multe ori mai mult, adesea de până la 25 de ori. Asta nu sună „de design”, dar se vede în timp.

În dormitor, pune lumină caldă și blândă, plus o sursă pentru citit. În living, separă lumina de ambient de cea de lucru. În bucătărie, luminează blatul, nu doar tavanul.

Concluzia practică: cumpără mai rar, dar verifică mai mult

Nu ai nevoie de cele mai scumpe branduri. Ai nevoie de materiale corecte, feronerie bună și dimensiuni potrivite. Cere fișa produsului și întreabă direct de clasa de emisii.

Dacă o piesă te face să spui „merge și așa”, oprește-te. Într-o casă reală, „merge și așa” se transformă repede în „mai cumpăr una”.