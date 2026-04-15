Ro-Alert în Tulcea, pentru a doua noapte consecutivă: MApN a ridicat avioanele F-16 după un atac cu drone

În dimineața zilei de miercuri, 15 aprilie, forțele Federației Ruse au atacat, în repetate rânduri, obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (pe directia Vâlcove), Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.37, un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere.

La interval de câteva ore, un alt grup de drone a fost detectat în evoluție către Ismail, fiind transmis un nou mesaj RO-Alert la ora 5.08.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Starea de alertă aeriană a încetat la ora 5.42.

Forțele Ministerului Apărării Naționale mențin măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național.

A fost a doua noapte consecutivă în care MApN a ridicat de la sol avioanele F-16.