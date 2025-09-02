Guvernul a greșit complet tabelul tăierilor din primării. Bogdan Chirieac: E noaptea minții. Impozitele cu deficitul bugetar tot așa sunt calculate?

Zi tensionată la vârful puterii: premierul Ilie Bolojan a fost, azi, la un pas de a-și înainta demisia — răzgândindu-se în ultimul moment — și a acuzat public o lipsă de concentrare și o reticență a partidelor din coaliție, în special a PSD, în implementarea reformei administraţiei. În paralel, jurnaliștii au primit prin canalul oficial al guvernului un tabel transmis de subordonații purtătoarei de cuvânt, document descris de multe voci ca fiind „șocant” sau „teribil” pentru erorile flagrante pe care le conține.

Cea mai elocventă greșeală apare la București: tabelul pleacă de la 12.728 posturi și indică, în coloana „total cu reducere de 40%”, cifra de 8.526 — deși 40% din 12.728 este 5.091, iar rezultatul corect după reducere ar fi 7.637. Discrepanţele se repetă pentru mai multe localități, sugerând că procentul de 40% nu a fost aplicat corect. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul în emisiunea României TV, iar eroarea ridică semne serioase privind rigurozitatea calculelor guvernamentale în plin proces de reformă.

"Mi se pare incredibil. Stați puțin, deci e pe bune?"

“Dom’ne, stați puțin. Nu au reușit să facă un calcul aritmetic simplu de acest fel? Și harta aia publicată de ei ce e? Ce să mai lămurim? E noaptea minții. Mi se pare incredibil. Stați puțin, deci e pe bune? Trebuie dați afară, dom’ne! Un elev de clasa a 5-a, dacă nu făcea această operație, era repetent. Tabelul este făcut la mișto. Deci toată harta aia pusă de toată presa e greșită. Nu are treabă cu realitatea. Așa ceva. Deci să cred că la pensiile magistraților e vorba de prostie și nu de ticăloșie? Cine a calculat aici? Dom’ne, vorbim de calcul aritmetic simplu. Ar trebui presa să le calculeze datele? Dacă unul nu știe aritmetică și-l băgați așa pe ochi frumoși, normal că v-a trombonit. Doamne Sfinte, și impozitele cu deficitul bugetar tot așa sunt calculate? E marea întrebare cu care rămân în această seară. Asta ar trebui să ne întrebăm cu toții. Un elev dintr-o școală modestă, în clasa a 5-a, în București, rămânea repetent, în schimb funcționarii fac asemenea gafe și au mii de euro salariu. Ne asumăm un șef de serviciu în mod corect, nu? Nu îl punem pe Gicuță de la sculărie să calculeze asta! Despre ce vorbim? Eu cred că avem de-a face cu prostie, nu doar cu ticăloșie. Ok, noi ne uităm cu lipsă de încredere la statul nostru, dar când îți dă un tabel așa, ca la proști, te gândești și zici ‘bă, A+B, regula de trei simplă, or știi și ăia de pe acolo’. Nu o știu! E pur și simplu incredibil”, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Sorin Grindeanu, dezvăluiri despre discuțiile de la Cotroceni

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News