Sorin Grindeanu, dezvăluiri despre discuțiile de la Cotroceni

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că discuţiile coaliţiei cu preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, nu au fost tensionate.



"Nu a fost foarte lungă întâlnirea. Eram obișnuit cu întâlnirile din iulie, care dureau mai mult, cam 4-5 ore. Pot să spun că astăzi au fost în jur de două ore și nu aș spune că au fost niște discuții tensionate. Au fost pe administrație, pe toate propunerile care ar trebui să vină pe acest pachet și la zi - despre cum ar trebui să fie lucrurile în interiorul Coaliției, așa o prezentare din partea liderilor despre ceea ce s-a întâmplat până acum și ceea ce vedem în continuare că ar trebui să se întâmple", a declarat Sorin Grindeanu, la RomâniaTV.

Întrebat de Victor Ciutacu dacă Ilie Bolojan "a venit cu demisia scrisă", acesta a spus: "Vă voi răspunde și la această întrebare, dar eu cred că importantă e problema de fond, cea legată de pachetul pe administrație locală", apoi a continuat să explice care sunt propunerile PSD.

Ce propune PSD

"Există două viziuni diferite. Noi credem că trebuie făcută cu cap. (...) PSD susține pe deplin angajamentul de a face o reformă reală a administrației publice locale, dar reformă și nu concedieri. Sunt două lucruri total diferite. Nu poți să intitulezi concedierile ca reformă. Când vorbești despre concedieri doar în termeni de reformă atunci eu nu cred că faci mare lucru. De aceea noi am spus că o tăiere liniară nu ar fi potrivită.

Trebuie să ținem cont de realitățile din teren pentru că altfel va lovi direct în comunitățile mici, unde dacă disponibilizezi 2-3 oameni asta poate însemna dispariția contabilității, urbanismului sau chiar a asistenței sociale. De aceea, la Cotroceni, majoritatea perioadei de 2 ore s-au prezentat diverse propuneri. Noi am lăsat un material din acest punct de vedere președintelui Nicușor Dan, o reformă pe care noi am considerăm o soluție mai echilibrată: o reducere de 25% pe posturile ocupate, ceea ce înseamnă mai mult decât a propus Ilie Bolojan, deci nu de 10% cum este acum, dar etapizat pe valori din 6 în 6 luni și după o perioadă - anuale - și cu o plasă de siguranță pentru comunitățile mici cu sub 1.000 de locuitori care trebuie să aibă minim 8-10 funcționari care să asigure funcționarea de bază a unei primării. (...) România reală, nu cea din birou, are județe diferite. Nu toate sunt la fel, nu poți să le compari.

O tăiere la kilogram produce dezechilibre regionale și nu administrație. (...) Una dintre propuneri este și o comasare voluntară - acolo unde comunitățile vor - a unor UAT-uri care sunt foarte mici în acest moment și care nu își pot gestiona singure comunitățile și primăriile. Toate aceste lucruri le-am lăsat președintelui Nicușor Dan", a declarat Grindeanu.

Grindeanu, despre o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan

Ulterior, acesta a fost întrebat din nou despre posibilitatea ca premierul Ilie Bolojan să își dea demisia din funcție.

"Demisia este un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca pe o pârghie politică. Eu cred că dialogul până la urmă e necesar, mai ales într-o Coaliție formată din patru partide, plus un grup al minorităților. Este singura cale prin care poate să funcționeze o Coaliție de acest tip. (...) Eu cred că până la urmă pe domnul Bolojan nu îl interesează să dea oameni afară și să facă concedieri, poate îl interesează să reducă costurile, anvelopa salarială la UAT-uri, sunt două lucruri diferite. Una e să dai oameni afară, alta e să reduci costuri de 10%, cât spunea domnia sa", a mai spus Grindeanu.

