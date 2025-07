Strigătul scriitoarei Cameliei Baciu, româncă din diaspora: E o durere pe care o port în suflet, o bătălie pe care o duc de ani de zile

Scriitoarea Camelia Morda Baciu, cea mai recentă invitată a emisiunii „Născuți în diaspora” de la DCNews și ȘtiriDiaspora, a vorbit despre „durerea pe care o poartă în suflet” privind copiii românilor crescuți în străinătate care nu vorbesc limba română și despre lupta ei pentru a le insufla dragostea pentru origini.

În dialog cu scriitorul Flaviu George Predescu, aceasta și-a exprimat prețuirea pentru limba română și dorința ca fiecare copil din diaspora să-și cunoască și să-și iubească rădăcinile.

Lupta pentru limba română în „inima” diasporei

„Eu am luptat întotdeauna pentru învățarea, cel puțin, a limbii române de către toți copiii din diaspora. Dacă nu ne lărgim orizontul spre cultură, măcar limba română. Cunosc foarte multe familii a căror copii sunt - nu născuți, doar crescuți în Italia - dar nu vorbesc limba română. E o durere pe care o port în suflet, o bătălie pe care o duc de ani de zile.

Nu suport expresia Înțelege, dar nu răspunde. Nu există! Dacă tu vorbești cu copilul în limba română, cel puțin acasă, de mic, pentru că nu poți să pretinzi la o vârstă, în adolescență, să-ți vorbească limba română, dacă tu n-ai vorbit niciodată cu copilul limba română. Este foarte greu.

Pun foarte mult accent pe lectură, pe carte fizică. Nu sunt împotriva tehnologiei, bineînțeles, dar eu consider că o carte în formă fizică e mult mai atractivă pentru copii. Am avut o acțiune de aducere a cărților în limba română în Italia și le-am dăruit copiilor, la biserică. A fost o fericire să văd, la terminarea unei slujbe, copiii care s-au așezat și au început să buchisească, să admire. A fost o atracție fantastică! Cu copiii se începe!

Dacă ei, de mici, sunt duși de părinți și li se insuflă dorința de a cunoaște cultura, limba română, eu cred că la vârsta adolescenței, la maturitate, ei prind drag de România sau măcar le vine dorința de a-și cunoaște rădăcinile”, a punctat Camelia Baciu.

Românii din diaspora cu o identitate de neșters

Ea a mai subliniat că, deși unii consideră că după trei generații emigranții devin ai țărilor adoptive, românii vor rămâne întotdeauna români, iar dorința de a-și cunoaște limba și cultura trebuie să fie transmisă noilor generații.

„Se mai spune că din a treia generație de emigranți se pot considera italieni, francezi, spanioli ș.a.m.d. Eu cred că ei vor rămâne, tot timpul, români. Români pentru totdeauna! Au în ADN-ul lor asta. Văzând niște statistici - și nu sunt foarte recente, respectiv 2022-2023, 160.000 de români s-au născut în afara granițelor. Un număr fantastic de mare!

Eu stau și mă întreb acum (...), pentru că am plecat în anii 2000, am dus copiii în Italia de mici, eram generația activă, aptă de muncă. Acum am devenit cei care aspiră la pensionare. Copiii noștri au crescut - la rândul lor au făcut copii.

Dacă noi acum 20-25 de ani nu am făcut nimic cu copiii noștri în privința insuflării dorinței de a-și cunoaște limba și cultura, ei la rândul lor sunt capabili să-și atragă copiii? Să-i facă curioși să-și cunoască tradițiile, obiceiurile, rădăcinile? Eu îmi doresc din tot sufletul să se întâmple asta!”, a mai transmis scriitoarea.

