Ești tânăr și crezi că pe vremea lui Ceaușescu era mai bine? Uite care era treaba cu vaccinul și anticoncepționalele!
Data publicării: 09:04 26 Noi 2025

Ești tânăr și crezi că pe vremea lui Ceaușescu era mai bine? Uite care era treaba cu vaccinul și anticoncepționalele!
Autor: Anca Murgoci

ceausescu2_41798000 FOTO: Agerpres
 

Andrei Caramitru a criticat persoane care susțin că perioada regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu era mai bună decât prezentul.

Analistul economic enumeră o serie de abuzuri, lipsuri și situații limită trăite de populație înainte de 1989.

„Zuzuraniștilor, ceaușiștilor, prostălailor. Mai nou: „ce bine era cu Ceaușcă, că ce a făcut”. Păi hai să vedem ce a făcut:

a luat credite în draci de la Occident, de la Banca Mondială și bănci occidentale


a adus tehnologie exclusiv occidentală (pentru Dacia de la Renault, pentru Oltcit de la Citroën etc.)


a spart însă banii, nu a știut să îi gestioneze deloc. După – de prostălău absolut – a zis că vrea să plătească tot înapoi


cum, că nu el a plătit? Nu a mai dat mâncare, căldură, haine, nimic către populație, capisci? Și mureau de frig oamenii în case


Pentru tineri, cum era? Păi hai să vă zic eu:

erai obligat să faci armata


erai obligat să stai verile pe stadion să faci cu corpul tău litere: „Ceaușescu Pace! Marele Conducător!”


nu aveai voie să ai părul lung dacă erai băiat, nici 10 cm. Fetele să pună make-up? Nimic


nu aveai voie să asculți niciun fel de muzică, era totul underground, te puteau aresta. Manele, Untold, trap sau orice – interzis, pușcărie dacă te prind


dacă voiai să pleci din țară în city-break: te împușcau grănicerii


job după școală? Eram repartizat în cuca măcăii, în glod, ani de zile. Doamne ajută după să te repartizeze în vreun loc civilizat


spitale, orice? Dezastru. Trebuia să găsești, prin magie, Kent sau ceva, să dai șpagă să te salveze


anticoncepționale sau avort? Interzis, pușcărie. Trebuia să faci mulți copii rapid, urgent. Fetele erau verificate ginecologic cu forța


vaccin? Obligatoriu, cu ace ruginite, în școli. Nici nu știai ce îți băgau, dar nu aveai încotro


mașină? De unde. Așteptai și 10 ani la coadă să iei o Dacie amărâtă. Primeai câțiva litri de benzină pe cartelă pe lună, pentru care stăteai la coadă cu zilele. Mașina nu aveai voie să o folosești decât în zilele cu soț sau fără soț


erai credincios, îți plăceau bisericile? Bisericile erau dărâmate, erai criticat la muncă dacă cumva o luai cu religia, nu era deloc bine văzut, înțelegi? Erau anti-creștini total


vrei să o freci pe ajutoare sociale sau combinații? Interzis. Obligat să mergi la muncă de luni până sâmbătă și 2 duminici din 4 la dat zăpadă, frunze, făcut curat (neplătit). Ce week-end prelungit sau punți? La muncă, în frig și foame!


Înțelege că erai o vită de muncă, care era cu lanțul de gât, stând în grajd, păzit de paznici psihopați, și nici mâncare sau ceva nu primeai, tu vită de muncă. Eram un sclav mizer, cel mai sărac om din Europa, sub nivelul africanilor ca mizerie și sărăcie.

Ah, și nu îți convenea, făceai protest pașnic tu, tânăr, atunci? Ca cei din Brașov în ’86 și cei din Timișoara și București în ’89? Ceaușcă a dat el personal ordin să fie împușcați. Ceilalți arestați și torturați. Tinerii din Timișoara împușcați au fost după arși la crematoriu și aruncați în canal. Și spuneți că era om bun, patriot? Care își omoară populația?

Treziți-vă. Ăștia își bat joc de voi.

Mai e ceva? Vreți dictatură, să fiți iar sclavi? Spuneți asta, bre, că putem oferi.

Putem începe să vă dăm cartele de mâncare și să nu mai puteți vota, în schimb, dacă asta vă doriți. Win-win?”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

andrei caramitru
vaccin
anticonceptionale
