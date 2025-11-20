„Această mișcare ar pulveriza Bucureștiul!” Caramitru, analiză pentru alegerile din București 2025

Joi, Ciprian Ciucu își prezintă viziunea pentru București în cadrul unui dialog cu reprezentanți ai societății civile și specialiști în administratie publică și politici urbane. La eveniment participă și analistul Andrei Caramitru care i-a acordat un interviu lui Florin Răvdan de la DC News TV.

„Ce părere aveți despre Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei? Este o soluție bună?”



„Poate să fie. Sunt clar niște candidați mult mai buni decât am avut data trecută, vă spun sincer. Adică sunt măcar niște oameni care au făcut ceva și poți să te uiți la niște rezultate.

Pe mine ce mă interesează, am fost invitat ca expert, cum ar veni, fiind într-un panel în care punem întrebări. Și mi se pare foarte important să ieșim din ideea asta de propagandă sau de idei haotice și să înțelegem că, până la urmă, primarul în București trebuie să facă lucruri foarte organizate și este, în esență, un gospodar, nu un politician. Mă interesează să vedem un primar gospodar și foarte bine organizat.

Ciprian Ciucu este una dintre opțiuni. Mie îmi place ce a făcut în Sectorul 6 și acum vreau să am o dezbatere cu el, să văd ce direcție propune pentru București. Este o campanie interesantă și mă uit cu mare atenție la ce se întâmplă”, a zis Andrei Caramitru pentru DC News TV.

Se vorbește foarte mult în campania aceasta despre desființarea sectoarelor. Este o idee bună?



„Eu vă spun: Mi se pare o idee populistă. În ce sens? M-am uitat cum e organizat, de exemplu, Londra sau Parisul și ce vedem? În Paris sunt aproximativ 16 sau 20 de arondismente, iar în Londra sunt vreo 36 de borough-uri, fiecare cu consiliu, cu primar ales sau numit.

Deci, să spui că totul trebuie centralizat în mâna unui singur consiliu și a unui singur om… pe hârtie sună bine, pentru că zici că reduci costurile, dar nu este factual, nu este plauzibil.

Ce ar trebui discutat, din punctul meu de vedere, dacă nu vrem să fim populiști, este altceva: aș integra o zonă urbană mai larg, pentru că e clar că primarul trebuie să aibă o responsabilitate extinsă, nu doar fix pe sectoare, pentru că Bucureștiul s-a extins. Asta este primul punct”, a zis Andrei Caramitru.

Trebuie mult mai bine clarificat ce face primarul general și ce face primarul de sector

„Al doilea punct: trebuie mult mai bine clarificat ce face primarul general și ce face primarul de sector, pentru că acum e haos. Mai sunt și autorități ale statului, ministere, toate amestecate. Acolo trebuie să fie foarte clar, ca lucrurile să se întâmple coerent și rapid, nu să ai nevoie de 15 avize și oricine să poată bloca ceva, fără o viziune de ansamblu. Și, evident, bugetele trebuie alocate în funcție de responsabilități.

Nu sunt neapărat împotriva ideii ca Primăria Generală să aibă mai mulți bani, cât timp are și responsabilități clare și bine definite. Dar toate astea trebuie corelate, nu doar spuse.

Să spui „desființăm tot”… Hai să fim serioși. Uitați-vă cum arată centrul Bucureștiului, ce zone jalnice sunt în responsabilitatea Primăriei Generale, care nu a fost în stare să facă un PUG timp de 5 ani.

Deci să spui că sectoarele, care totuși au făcut ceva, nu enorm, dar totuși ceva se vede, trebuie desființate, iar totul mutat la o organizație nepregătită să preia responsabilitatea asta… ar pulveriza Bucureștiul.

Eu îmi doresc ca în campania asta să terminăm cu lozincile și cu ideile stupide. Am auzit chiar în campanie pe unii promițând că reduc sărăcia. Eu nu știam că primarul din București dă ajutoare sociale sau că este Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vorbim de niște povești.

Hai să discutăm ce face primarul, de ce este responsabil, cum îl facem mai eficient, cum alegem omul care chiar își face treaba. Sunt lucruri relativ simple, nu trebuie să reinventăm apa caldă. Hai să fim serioși, odată”, a mai zis Andrei Caramitru pentru DC News.

