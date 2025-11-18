€ 5.0859
|
$ 4.3906
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0859
|
$ 4.3906
 
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Drulă, propunere pentru București. Caramitru: Când aud aberații nefezabile mă cam lasă rece
Data publicării: 19:33 18 Noi 2025

Drulă, propunere pentru București. Caramitru: Când aud aberații nefezabile mă cam lasă rece
Autor: Anca Murgoci

andrei-caramitru-plan-economic_21322000 Andrei Caramitru. Foto: Octav Ganea/ Inquam Photos
 

Andrei Caramitru critică propunerile de desființare a sectoarelor.

Andrei Caramitru respinge vehement ideile unora privind desființarea celor șase sectoare ale Capitalei și reorganizarea administrativă a Bucureștiului, pe care le califică drept „aberații populiste” și „tembelisme”.

Cătălin Drulă propune desfiinţarea sectoarelor

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, propune desfiinţarea sectoarelor.

În acest context, într-o postare publicată pe Facebook, Andrei Caramitru compară structura administrativă a Bucureștiului cu modele occidentale. El a arătat că marile capitale europene sunt mult mai fragmentate decât Capitala României.

„Parisul are 20 de arondismente, fiecare cu consilii de 40 de membri și cu primar. Fiecare arondisment are încă patru cartiere – deci în total 80 de cartiere. Londra are 32 de borough-uri, fiecare cu conducere aleasă și responsabilități locale. Așa că atunci când aud populisme despre centralizare, mă cam lasă rece”, afirmă el.

Andrei Caramitru spune că simplificările administrative cerute de unii politicieni nu sunt realiste și că soluția corectă este extinderea Bucureștiului la nivel metropolitan. Potrivit lui, o reformă reală ar trebui să însemne:

un oraș metropolitan cu un primar general care să includă și localitățile din jur;


păstrarea sectoarelor și a comunităților din jur cu primari și consilii proprii;


responsabilități mult mai clar împărțite, cu eliminarea procedurilor și autorizațiilor „încrucișate” dintre instituții.


El respinge și argumentul că Primăria Capitalei nu ar avea resurse financiare suficiente

 „PMB are bani – mulți. Dar 70% se duc pe subvenții uriașe la termie și STB. Dacă nu reduci subvențiile, nu ai bani. Ghinion”, notează Andrei Caramitru.

Acesta afirmă că administrația locală este „masiv sub-îndatorată” și nu reușește să gestioneze proiecte de investiții la nivelul potențialului pe care îl are.

Andrei Caramitru îi acuză pe cei care cer desființarea sectoarelor sau campanii emoționale de tip „salvăm boscheți” că „isterizează lumea cu populisme” și nu vin cu soluții reale pentru administrarea Capitalei.

VEZI ȘI: Daniel Băluță: Bucureștiul prinde contur, Șoseaua Berceni e aproape de final 

Vezi și un interviu cu Cătălin Drulă la DC News:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drula
caramitru
primaria bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
România face primul pas spre aderarea la Agenţia Internaţională pentru Energie
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan, mesaj de doliu: Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. A fost membru fondator al USB, actualul USR
Publicat acum 15 minute
ChatGPT elimină unul dintre cele mai controversate elemente ale sale
Publicat acum 22 minute
Trump, către o jurnalistă: Liniște, liniște, purcelușo! / video viral
Publicat acum 30 minute
Horoscop 19 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 57 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close