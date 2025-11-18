Drulă, propunere pentru București. Caramitru: Când aud aberații nefezabile mă cam lasă rece

Andrei Caramitru respinge vehement ideile unora privind desființarea celor șase sectoare ale Capitalei și reorganizarea administrativă a Bucureștiului, pe care le califică drept „aberații populiste” și „tembelisme”.

Cătălin Drulă propune desfiinţarea sectoarelor

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, propune desfiinţarea sectoarelor.

În acest context, într-o postare publicată pe Facebook, Andrei Caramitru compară structura administrativă a Bucureștiului cu modele occidentale. El a arătat că marile capitale europene sunt mult mai fragmentate decât Capitala României.

„Parisul are 20 de arondismente, fiecare cu consilii de 40 de membri și cu primar. Fiecare arondisment are încă patru cartiere – deci în total 80 de cartiere. Londra are 32 de borough-uri, fiecare cu conducere aleasă și responsabilități locale. Așa că atunci când aud populisme despre centralizare, mă cam lasă rece”, afirmă el.

Andrei Caramitru spune că simplificările administrative cerute de unii politicieni nu sunt realiste și că soluția corectă este extinderea Bucureștiului la nivel metropolitan. Potrivit lui, o reformă reală ar trebui să însemne:

un oraș metropolitan cu un primar general care să includă și localitățile din jur;



păstrarea sectoarelor și a comunităților din jur cu primari și consilii proprii;



responsabilități mult mai clar împărțite, cu eliminarea procedurilor și autorizațiilor „încrucișate” dintre instituții.



El respinge și argumentul că Primăria Capitalei nu ar avea resurse financiare suficiente

„PMB are bani – mulți. Dar 70% se duc pe subvenții uriașe la termie și STB. Dacă nu reduci subvențiile, nu ai bani. Ghinion”, notează Andrei Caramitru.

Acesta afirmă că administrația locală este „masiv sub-îndatorată” și nu reușește să gestioneze proiecte de investiții la nivelul potențialului pe care îl are.

Andrei Caramitru îi acuză pe cei care cer desființarea sectoarelor sau campanii emoționale de tip „salvăm boscheți” că „isterizează lumea cu populisme” și nu vin cu soluții reale pentru administrarea Capitalei.

VEZI ȘI: Daniel Băluță: Bucureștiul prinde contur, Șoseaua Berceni e aproape de final

Vezi și un interviu cu Cătălin Drulă la DC News: