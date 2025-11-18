Daniel Băluță: Bucureștiul prinde contur, Șoseaua Berceni e aproape de final

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale și într-un mesaj scris, oficialul a precizat că investițiile au ca scop creșterea calității vieții pentru locuitorii sectorului și a evidențiat rezultatele regenerării urbane în zonă.

Modernizarea străzii și a infrastructurii urbane

„Am venit să verificăm puțin care este statusul străzii ca să dăm drumul săptămâna viitoare”, a declarat Daniel Băluță, pe Fcaebook. Primarul a menționat că lucrările includ tronsonul Piața Sudului, Patinoarul Berceni și Arena, precum și amenajarea unei noi străzi între Șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță.

„Încerc, din aproape în aproape, să fac cât mai multe bucurii, dar nu le putem face pe toate fără să avem Primăria Capitalei alături”, a adăugat acesta, subliniind importanța colaborării cu autoritățile centrale pentru finalizarea proiectelor.

Rezultatele regenerării urbane: străzi civilizate și locuri de parcare ordonate

În comunicarea sa, primarul a evidențiat impactul vizibil al lucrărilor: „A fost printre primele bulevarde pe care le-am reabilitat și uitați-vă și dumneavoastră care este rezultatul regenerării urbane. Locuri anvelopate, străzi civilizate, locuri de parcare ordonate, trotuare fără mașini. Asta e un obiectiv pe care îl pot împărți pentru toată lumea în mod egal”.

Potrivit lui Băluță, aceste investiții contribuie direct la un nivel de trai mai ridicat pentru locuitorii Sectorului 4, iar modelul poate fi extins și în alte zone ale Capitalei.

Dialog cu locuitorii și viziunea pentru București

Pe lângă inspecția șantierului, primarul a stat de vorbă cu locuitorii sectorului, care au confirmat că schimbările sunt vizibile și apreciate.

„Dincolo de aspectele administrative, am și stat de vorbă cu oamenii din sectorul nostru. Aceștia mi-au confirmat, încă o dată, că schimbările sunt vizibile, iar, prin comparație, rezultatele ies și mai mult în evidență”, a spus Băluță.

El a încheiat cu un mesaj de perspectivă: „Îmi doresc ca tot Bucureștiul să se poată bucura de proiecte de modernizare a Capitalei, proiecte care vor contribui direct la creșterea nivelului de trai”.