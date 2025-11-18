Ciprian Ciucu acuză că sondajele pentru Primăria Capitalei sunt „măsluite”: „Eu am datele reale”

Candidatul PNL la alegerile locale pentru Primăria Capitalei susține că cele mai recente sondaje privind șansele principalilor competitori de a câștiga conducerea Bucureștiului sunt „măsluite”.

Ciprian Ciucu a declarat că a văzut rezultatele „reale” ale cercetărilor sociologice și că, în ultimele săptămâni, ar exista o „strategie” prin care i se diminuează intenționat șansele, prin plasarea lui la același nivel cu Cătălin Drulă, candidatul USR, pentru a-i face să se „anuleze reciproc”.

Ciprian Ciucu: „Eu am datele reale ale sondajelor”

„Eu am datele reale ale sondajelor care au fost date în această săptămână. Le-au măsluit. S-a încercat ca eu să fiu cumva îngrădit și ținut la același nivel cu Cătălin Drulă, ca noi să intrăm într-o astfel de competiție și să ne anulăm reciproc. În sondajele reale, așa cum le-am văzut eu pe cifrele lor, și așa cum reies și din cercetările noastre, care sunt asumate, (...) sunt desprins un pic, în față, cu Daniel Băluță, principalul meu competitor - la 25-26%. Unii spun că eu aș fi în față. După care urmează, din păcate, doamna Alexandrescu, iar domnul Drulă este mai jos”, a declarat Ciucu la Euronews România.

Ciprian Ciucu a mai spus că strategia de a-l ține alături de Cătălin Drulă în sondaje este „aplicată în ultimele două săptămâni. De aceea și pe Polimarket a fost închis, ca să nu fie văzut în România. Acolo n-ai cum să măsluiești și oamenii simt. Vorbesc, au prieteni, au vecini, colegi de serviciu, știu care sunt opțiunile reale”.

Actualul primar al Sectorului 6 a adăugat că „așteaptă” și alte sondaje „făcute de o casă care nu a ratat cu 20% la un exit-poll. Când pe mine mă dai la 50% la un exit-poll și eu câștig cu 73%, ai probleme metodologice foarte mari”.

