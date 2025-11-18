Ciprian Ciucu acuză că sondajele pentru Primăria Capitalei sunt „măsluite”: „Eu am datele reale”

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că cele mai recente sondaje sunt „măsluite” și că el deține datele „reale” privind șansele sale la funcția de primar general.
Candidatul PNL la alegerile locale pentru Primăria Capitalei susține că cele mai recente sondaje privind șansele principalilor competitori de a câștiga conducerea Bucureștiului sunt „măsluite”.
Ciprian Ciucu a declarat că a văzut rezultatele „reale” ale cercetărilor sociologice și că, în ultimele săptămâni, ar exista o „strategie” prin care i se diminuează intenționat șansele, prin plasarea lui la același nivel cu Cătălin Drulă, candidatul USR, pentru a-i face să se „anuleze reciproc”.
„Eu am datele reale ale sondajelor care au fost date în această săptămână. Le-au măsluit. S-a încercat ca eu să fiu cumva îngrădit și ținut la același nivel cu Cătălin Drulă, ca noi să intrăm într-o astfel de competiție și să ne anulăm reciproc. În sondajele reale, așa cum le-am văzut eu pe cifrele lor, și așa cum reies și din cercetările noastre, care sunt asumate, (...) sunt desprins un pic, în față, cu Daniel Băluță, principalul meu competitor - la 25-26%. Unii spun că eu aș fi în față. După care urmează, din păcate, doamna Alexandrescu, iar domnul Drulă este mai jos”, a declarat Ciucu la Euronews România.
Ciprian Ciucu a mai spus că strategia de a-l ține alături de Cătălin Drulă în sondaje este „aplicată în ultimele două săptămâni. De aceea și pe Polimarket a fost închis, ca să nu fie văzut în România. Acolo n-ai cum să măsluiești și oamenii simt. Vorbesc, au prieteni, au vecini, colegi de serviciu, știu care sunt opțiunile reale”.
Actualul primar al Sectorului 6 a adăugat că „așteaptă” și alte sondaje „făcute de o casă care nu a ratat cu 20% la un exit-poll. Când pe mine mă dai la 50% la un exit-poll și eu câștig cu 73%, ai probleme metodologice foarte mari”.
