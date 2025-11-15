Daniel Băluţă şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei

"Mi-am depus astăzi candidatura pentru funcția de primar al Municipiului București. Candidez pentru oameni. Pentru ca viața lor să fie mai bună, pentru ca liniștea să înlocuiască agitația fără noimă", a declarat Băluţă.

„E un moment important astăzi. Un moment în care aş vrea în primul rând să le mulţumesc tuturor bucureştenilor care mi-au dat încrederea lor, care au semnat pentru candidatura mea, dar în acelaşi timp vreau să le mulţumesc şi celor care nu au semnat pentru candidatura mea. Lucrurile pe care le-am ascultat, pe care le-am văzut în dialogul cu ei sunt convins că mă vor ajuta foarte mult în continuare.

Vreau să le mulţumesc tuturor colegilor mei, voluntarilor pentru efortul deosebit pe care l-au făcut în această perioadă. Sunt încrezător datorită acestei energii pe care o simt. Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate, oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş şi ceea ce înseamnă rezultatele”, a mai declarat candidatul PSD pentru Primăria Capitalei.