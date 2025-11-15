Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei

Cine e considerat cel mai performant primar din trecut, cu cine ar vota bucureștenii dacă mâine ar avea loc alegerile și cine e candidatul cu cea mai mare respingere pentru Primăria Capitalei.
Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a realizat un sondaj în Bucureși pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de adulți, intervievați față în față între 3 - 14 noiembrie 2025.
Sondajul a scos la iveală informații despre:
Conform rezultatelor, majoritatea bucureștenilor consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită (55%). Doar 41% văd o direcție bună, iar 4% nu au o opinie.
În ceea ce privește intenția de vot pentru Consiliul General, clasamentul este extrem de strâns: PSD - 22%, USR - 21%, PNL - 19%, AUR - 18%. Restul partidelor sunt între 2% și 5%.
Rezultatele privind participarea la vot, interesul electoral este ridicat: 57% spun sigur că vor vota, 9% este foarte probabil să participe, iar doar 3% declară că nu vor merge la urne.
Sondajul arată că Daniel Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă (câte 22%). Anca Alexandrescu are 15%.
Candidații noi se situează între 2% și 5%, printre care și George Burcea, cu 2%.
Potrivit sondajului CURS, Pe primul loc se află Anca Alexandrescu (28%), urmată de Virgil Zidar - Makaveli (20%) și Cătălin Drulă (17%).
Sondajul arată că traficul rămâne principala nemulțumire (20%), urmat de spitalele de stat (19%) și rețeaua de termoficare (18%). Corupția locală este menționată de 13%, iar poluarea aerului de 7%.
În plus, în ceea ce privește așteptările față de viitorul primar, 56% dintre respondenți își doresc schimbare, în timp ce 39% vor continuarea direcției actuale.
Nu în ultimul rând, sondajul CURS arată că Traian Băsescu este considerat cel mai performant (27%), urmat de Gabriela Firea (25%) și Nicușor Dan (21%).
