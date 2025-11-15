Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a realizat un sondaj în Bucureși pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de adulți, intervievați față în față între 3 - 14 noiembrie 2025.

Sondajul a scos la iveală informații despre:

direcția în care se îndreaptă Bucureștiul

intenția de vot pentru Consiliul General al Municipiului București

certitudinea participării la vot pentru Primăria Capitalei

candidatul cu care respondenții nu ar vota în niciun caz

opțiunea pentru funcția de Primar General al Capitalei

cel mai performant primar din trecut

Direcția în care se îndreaptă Bucureștiul

Conform rezultatelor, majoritatea bucureștenilor consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită (55%). Doar 41% văd o direcție bună, iar 4% nu au o opinie.

În ceea ce privește intenția de vot pentru Consiliul General, clasamentul este extrem de strâns: PSD - 22%, USR - 21%, PNL - 19%, AUR - 18%. Restul partidelor sunt între 2% și 5%.

Participarea la vot

Rezultatele privind participarea la vot, interesul electoral este ridicat: 57% spun sigur că vor vota, 9% este foarte probabil să participe, iar doar 3% declară că nu vor merge la urne.

Preferințe pentru Primarul General al Capitalei

Sondajul arată că Daniel Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă (câte 22%). Anca Alexandrescu are 15%.

Candidații noi se situează între 2% și 5%, printre care și George Burcea, cu 2%.

Candidatul cu cea mai mare respingere

Potrivit sondajului CURS, Pe primul loc se află Anca Alexandrescu (28%), urmată de Virgil Zidar - Makaveli (20%) și Cătălin Drulă (17%).

Problemele principale ale orașului și așteptările față de viitorul primar

Sondajul arată că traficul rămâne principala nemulțumire (20%), urmat de spitalele de stat (19%) și rețeaua de termoficare (18%). Corupția locală este menționată de 13%, iar poluarea aerului de 7%.

În plus, în ceea ce privește așteptările față de viitorul primar, 56% dintre respondenți își doresc schimbare, în timp ce 39% vor continuarea direcției actuale.

Cel mai performant primar din trecut

Nu în ultimul rând, sondajul CURS arată că Traian Băsescu este considerat cel mai performant (27%), urmat de Gabriela Firea (25%) și Nicușor Dan (21%).