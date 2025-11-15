€ 5.0847
Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
Data actualizării: 15:00 15 Noi 2025 | Data publicării: 14:58 15 Noi 2025

Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
Autor: Giorgi Ichim

vot-alegeri-primaria-capitalei-bucuresti vot alegeri primaria capitalei - Foto: Freepik @joelmirbarbosa
 

Cine e considerat cel mai performant primar din trecut, cu cine ar vota bucureștenii dacă mâine ar avea loc alegerile și cine e candidatul cu cea mai mare respingere pentru Primăria Capitalei.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a realizat un sondaj în Bucureși pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de adulți, intervievați față în față între 3 - 14 noiembrie 2025.

Sondajul a scos la iveală informații despre:

  • direcția în care se îndreaptă Bucureștiul
  • intenția de vot pentru Consiliul General al Municipiului București
  • certitudinea participării la vot pentru Primăria Capitalei
  • candidatul cu care respondenții nu ar vota în niciun caz
  • opțiunea pentru funcția de Primar General al Capitalei
  • cel mai performant primar din trecut

Direcția în care se îndreaptă Bucureștiul

Conform rezultatelor, majoritatea bucureștenilor consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită (55%). Doar 41% văd o direcție bună, iar 4% nu au o opinie.

În ceea ce privește intenția de vot pentru Consiliul General, clasamentul este extrem de strâns: PSD - 22%, USR - 21%, PNL - 19%, AUR - 18%. Restul partidelor sunt între 2% și 5%.

Participarea la vot

Rezultatele privind participarea la vot, interesul electoral este ridicat: 57% spun sigur că vor vota, 9% este foarte probabil să participe, iar doar 3% declară că nu vor merge la urne.

Preferințe pentru Primarul General al Capitalei

Sondajul arată că Daniel Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă (câte 22%). Anca Alexandrescu are 15%.

Candidații noi se situează între 2% și 5%, printre care și George Burcea, cu 2%.

Candidatul cu cea mai mare respingere

Potrivit sondajului CURS, Pe primul loc se află Anca Alexandrescu (28%), urmată de Virgil Zidar - Makaveli (20%) și Cătălin Drulă (17%).

Problemele principale ale orașului și așteptările față de viitorul primar

Sondajul arată că traficul rămâne principala nemulțumire (20%), urmat de spitalele de stat (19%) și rețeaua de termoficare (18%). Corupția locală este menționată de 13%, iar poluarea aerului de 7%.

În plus, în ceea ce privește așteptările față de viitorul primar, 56% dintre respondenți își doresc schimbare, în timp ce 39% vor continuarea direcției actuale.

Cel mai performant primar din trecut

Nu în ultimul rând, sondajul CURS arată că Traian Băsescu este considerat cel mai performant (27%), urmat de Gabriela Firea (25%) și Nicușor Dan (21%).

alegeri locale bucuresti 2025
alegeri primaria capitalei
primaria capitalei
alegeri bucuresti

alegeri locale bucuresti 2025
alegeri primaria capitalei
primaria capitalei
alegeri bucuresti
