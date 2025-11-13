€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Stiri Ciprian Ciucu și-a depus oficial candidatura la Primăria Capitalei
Data actualizării: 10:43 13 Noi 2025 | Data publicării: 10:13 13 Noi 2025

Ciprian Ciucu și-a depus oficial candidatura la Primăria Capitalei
Autor: Alexandra Curtache

Ciprian Ciucu Foto: DCNEWS
 

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, şi-a depus joi dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

Alături de acesta la depunerea candidaturii se află şi premierul Ilie Bolojan, preşedintele liberalilor.

Pe 4 noiembrie, Biroul Politic Naţional al PNL a validat, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la propunerea organizaţiei de Bucureşti.

Ciprian Ciucu îşi propune să le ofere bucureştenilor o administraţie modernă, eficientă şi orientată spre soluţii concrete pentru dezvoltarea Capitalei, preciza, la acea dată, PNL. 

„Mi-am depus candidatura pentru a fi un primar muncitor în București. O fac cu multă încredere. Vreau să fac din București, proiectul vieții mele. 

Vreau ca orașul nostru să fie bine pus la punct, să-l punem împreună la punct, toate sistemele publice pe care le are, în ceea ce privește curățenia, ordinea, siguranța, în ceea ce privește transportul public, toate elementele unui oraș. Experiența pe care am acumulat-o ca primar de sector și ca consilier general, îmi oferă avantajul de a-mi apuca imediat de treaba cum voi veni la primărie, pentru că știu exact ceea ce este de făcut cu orașul nostru. Un oraș în care am crescut, un oraș pe care îl iubesc, un oraș în care mi-am petrecut toată viața mea împreună cu familia mea, un oraș în care am învățat și un oraș în care vreau ca să-mi dedic de acum înainte cea mai importantă perioadă a vieții mele, la vârsta la care am și experiență.

Viziunea mea este un oraș în care să ne placă să trăim, un oraș în care dorim să ieșim din casă, să ne schimbăm, să fie bine întreținut, parcurile lui să fie bine întreținute, străzile să fie frumoase, să nu mai fie poluate, să ne placă să respirem în acest oraș. Și propun Bucureștenilor încă de astăzi un partener pentru 6 ani și jumătate, nu doar pentru această jumătate de mandat care a mai rămas, evident se vor vedea lucruri în acești 2 ani și jumătate, dar cu siguranță lucrurile cu adevărat importante, pentru că e nevoie și de răbdare câteodată, se vor întâmpla, așa cum s-a întâmplat și la sectorul 6”.

„Forma noastră de respect este propunerea pe care o facem, cel mai bun candidat pe care Partidul Național Liberal îl putea propune în această situație”, a transmis Ilie Bolojan. 

Vezi și: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Vrei să mergi în SUA? Trebuie să urci mai întâi pe cântar, conform noilor reguli impuse de Trump
Publicat acum 7 minute
Toate benzinăriile Lukoil din Bulgaria funcționează normal, anunță compania
Publicat acum 20 minute
Avertismentul lui Marco Rubio către Moscova, după acțiunile Rusiei în Europa de Est, printre care și România
Publicat acum 29 minute
Coiful de la Coțofenești e la Iași, doar că... e din ciocolată
Publicat acum 48 minute
Militarii ucraineni, forțați să se retragă din 5 sate din regiunea Zaporojie. Presiunea Rusiei crește vertiginos
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat acum 23 ore si 33 minute
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close