Ciprian Ciucu și-a depus oficial candidatura la Primăria Capitalei

Alături de acesta la depunerea candidaturii se află şi premierul Ilie Bolojan, preşedintele liberalilor.

Pe 4 noiembrie, Biroul Politic Naţional al PNL a validat, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la propunerea organizaţiei de Bucureşti.

Ciprian Ciucu îşi propune să le ofere bucureştenilor o administraţie modernă, eficientă şi orientată spre soluţii concrete pentru dezvoltarea Capitalei, preciza, la acea dată, PNL.

„Mi-am depus candidatura pentru a fi un primar muncitor în București. O fac cu multă încredere. Vreau să fac din București, proiectul vieții mele.

Vreau ca orașul nostru să fie bine pus la punct, să-l punem împreună la punct, toate sistemele publice pe care le are, în ceea ce privește curățenia, ordinea, siguranța, în ceea ce privește transportul public, toate elementele unui oraș. Experiența pe care am acumulat-o ca primar de sector și ca consilier general, îmi oferă avantajul de a-mi apuca imediat de treaba cum voi veni la primărie, pentru că știu exact ceea ce este de făcut cu orașul nostru. Un oraș în care am crescut, un oraș pe care îl iubesc, un oraș în care mi-am petrecut toată viața mea împreună cu familia mea, un oraș în care am învățat și un oraș în care vreau ca să-mi dedic de acum înainte cea mai importantă perioadă a vieții mele, la vârsta la care am și experiență.

Viziunea mea este un oraș în care să ne placă să trăim, un oraș în care dorim să ieșim din casă, să ne schimbăm, să fie bine întreținut, parcurile lui să fie bine întreținute, străzile să fie frumoase, să nu mai fie poluate, să ne placă să respirem în acest oraș. Și propun Bucureștenilor încă de astăzi un partener pentru 6 ani și jumătate, nu doar pentru această jumătate de mandat care a mai rămas, evident se vor vedea lucruri în acești 2 ani și jumătate, dar cu siguranță lucrurile cu adevărat importante, pentru că e nevoie și de răbdare câteodată, se vor întâmpla, așa cum s-a întâmplat și la sectorul 6”.

„Forma noastră de respect este propunerea pe care o facem, cel mai bun candidat pe care Partidul Național Liberal îl putea propune în această situație”, a transmis Ilie Bolojan.

Vezi și: