Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală a Capitalei, a spus că sprijinul lui Nicușor Dan nu este motivul pentru care candidează, ci vrea să facă lucruri concrete pentru bucureșteni.

Acesta a vorbit despre relația pe care o are cu Nicușor Dan și a explicat că respectul reciproc și relația de colaborare sunt importante, dar că este în primul rând un bucureștean pasionat de dezvoltare, infrastructură și de a gestiona lucrurile pe baze serioase.

„Vreau să vă întreb un lucru despre care s-a mai discutat în spațiul public, dar eu voi formula altfel întrebarea. Dacă domnul președinte Nicușor Dan nu v-ar fi sprijinit cumva explicit, ați mai fi candidat?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Da! Nu acest sprijin este motivul pentru care candidez. Eu candidez ca să fac niște lucruri pentru bucureșteni. Mă bucur că avem acest sprijin care vine dintr-o relație veche. Am fost implicat, cumva, ca cetățean voluntar încă din campania din 2012, când a candidat prima dată Nicușor Dan la Primăria Capitalei.

Avem o lungă colaborare din societatea civilă, ulterior în funcțiile instituționale pe care le-am avut. Am fost ministru al Transporturilor în 2021 și împreună cu Nicușor Dan am introdus biletul unic pe Metrorex și STB. Atunci am făcut o unificare tarifară și zona asta de bilet unic.

E un respect reciproc și o relație naturală de colaborare, dar dincolo de acest lucru, eu sunt bucureștean, sunt un om pasionat de dezvoltare, de infrastructură, de a așeza lucrurile pe baze serioase, cu bugete corecte", a spus Cătălin Drulă.

USR, o forță politică în București

Cătălin Drulă dorește să continue reformele votate de bucureșteni la referendumurile privind bugetul și urbanismul. Potrivit acestuia, USR este o forță importantă în București, chiar dacă nu mai are primari de sector, și crede că ar fi bine ca Nicușor Dan să-și continue programul, iar USR să aibă o contrapondere în Capitală.

„Cred în aceste reforme votate de bucureșteni anul trecut, adică cele două referendumuri care au trecut cu brio - cel pe buget și cel pe urbanism - care aduc orașul în coordonatele unei singure metropole, nu șase bucăți care se dezvoltă independent - mă refer la sectoare - și aduc lucrurile într-o zonă în care prioritățile mari pot fi finanțate. Astea sunt motivele pentru care candidez.

Bineînțeles că USR în București este o forță politică, este susținut de o parte mare din bucureșteni și e natural ca organizația să își dorească să își pună în practică politicile la nivel de Capitală. Din păcate, în momentul de față noi nu mai avem niciun primar de sector.

Anul trecut, această alianță între PNL și PSD, de la care au candidat ambii contra-candidați ai mei principali - și domnul Băluță și domnul Ciucu au candidat anul trecut din partea alianței PNL-PSD - a reușit cumva să scoată USR din primăriile de sector.

Cred că ar fi un echilibru bun la nivel de București să avem o continuitate de program cu Nicușor Dan, dar și ca USR-ul să aibă o contrapondere”, a spus Cătălin Drulă.

Referendumurile pe buget și urbanism, cheia dezvoltării Bucureștiului

Candidatul USR vede sprijinul lui Nicușor Dan mai degrabă ca pe o susținere a ideilor sale și consideră că implementarea referendumurilor pe buget și urbanism, împreună cu un aliat puternic la nivel național, este foarte importantă pentru dezvoltarea Bucureștiului.

„Nu contează pentru dumneavoastră sprijinul președintelui Nicușor Dan...”, a completat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Eu îl văd mai degrabă ca pe un sprijin la nivel de idei și susținere pentru aceste idei. Eu cred că nu există o cale înainte pentru acest oraș care să nu treacă prin implementarea acestor două referendumuri și printr-un aliat puternic al orașului, adus ca o singură metropolă la Primăria Capitalei, cu buget unic metropolitan și cu urbanism coerent, cu planificare pe întreaga suprafață a orașului.

Fără acest aliat puternic la nivel național, care este președintele României, care a promis bucureștenilor și le-a făcut, chiar și ca președinte, din aceste două teme importante pentru București o prioritate, nu cred că lucrurile se vor putea mișca mult mai bine decât au fost până acum.

În sensul ăsta, cumva, cred foarte mult că proiectul are șanse de reușită, adică să aducem aceste miliarde de lei la Primăria Capitalei, care, în prezent, lipsesc. Lipsesc de unde? Lipsesc din termoficare, lipsesc din reabilitări de bulevarde, din rețele de tramvai care nu au fonduri pentru a fi dezvoltate, tramvaie rapide, din integrarea Metrorex cu STB pe care dorim să o facem.

Ea nu poate fi făcută în momentul de față, mai ales din motive financiare, deși Bucureștiul, în ansamblu, ca oraș, este un oraș bogat", a spus Cătălin Drulă la emisiunea „Ce Se Întâmplă", de pe DC News.

