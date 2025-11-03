Vaccinarea cu ROR: Unii m-au acuzat că sunt plătită, alții știu ei pe cineva nenorocit de vaccin. Haideți să vă spun ceva!

Am un copil mic, de 3 ani, i-am făcut vaccinul. A fost singurul la care nu a avut reacție. L-am făcut cu emoții, nu pentru că intrasem în această luptă, ci pentru avusese reacții la toate vaccinurile obligatorii. Existau riscuri de reacții după vaccin. Medicul de familie a decis - în locul nostru, cu acordul nostru - să-l vaccineze după ce ne întorceam din vacanță. Nu de teama unor reacții dure, pe termen lung, ci de teama unor reacții imediate. Am trecut prin boli ale copilăriei care nu au vaccin (boala obrajilor pălmuiți, roseola infantum), iar roseola infantum a fost oribilă cu temperatură ce ajungea la 40 de grade, care scădea doar cu un antitermic puternic, cu somn doar în mașină.

Niciun părinte nu este pregătit pentru bolile copilului, de la început, doar după ce trece prin ele. A fost mai crunt un adenovirus decât roseola infantum - cu febră la 3-4 ore, vreme de 5 zile, cu frison care-i creștea instant temperatura în timp ce mânca, conjunctivită. Cel mai rău a fost la intrarea în comunitate, când VSR-ul era veșnic în floare - unde mai pui că nu dă imunitate. L-aș fi vaccinat pentru toate astea ca să nu-i fie greu, i-aș fi stimulat imunitatea? Vă spun sincer că da, dar e o liberă alegere. Noi, ca părinți, avem, în România, această opțiune, de a alege. În țara asta prea hulită, în care unii nu văd democrație, există această alegere care poate merge până la a pune în pericol sănătatea copiilor, după cum a remarcat medicul pediatru Mihai Craiu. În alte țări, de prin Vest, să știți că nu o aveți.

Citind comentariile de la știrea ”Pentru toți părinții care nu se tem de rujeolă, dar se tem de ROR, uitați-vă la Antonio, la drama părinților lui”, am remarcat - încă o dată, dar mai accentuat- cât de greu poate fi pentru un medic să convingă un părinte de beneficiile vaccinării. Așa poate se explică și de ce ratele vaccinării în rândul copiilor scad până la pericol.

ROR și două lumi

Unii anunță urmări greu de digerat pentru orice părinte:

Copii sunt responsabilitatea părinților. Am cunoscut și eu doi de la ROR nenorociți, ce mi-a povestit una din mame... da, e ruleta rusească. Numai cine a pățit înțelege. Restul care nu au pățit nimic, cred că așa e pentru toți. Cumnata a întâlnit un copil pe jumătate paralizat, pentru asta eu am zis pas la vaccin. Am zis să mă lase că dacă are imunitate bună (mâncat curat, mișcare, aer curat, stres puțin in familie), o să fie bine. Și da... a fost și este un copil foarte sănătos.

Am o prietenă care a făcut acel ROR copilului ei, și ghiciți ce? A paralizat de la brâu în jos, se târăște bietul copil, vai de noi. 5 am, dar pe niciunul nu l-am vaccinat, doar cu ce au fost vaccinați in maternitate

La fetița nu i-am făcut vaccinul ROR, nici cel de 1 an și nici cel de 5. Băiatul l-am vaccinat, este autist.

Anul trecut, în toamnă, au făcut varicelă, fata a trecut mult mai ușor prin boală, băiatul a fost mult mai rău cu toate că a fost vaccinat. Noi am ajuns internați de urgență după ROR… nu se mai fac vaccinurile pe care ni le făceau nouă când eram copii… acelea erau făcute pe genele noastre de către institutul Cantacuzino.

Și de copii care devin cu handicap dupa ROR de ce nu vorbește nimeni?

ROR protejează de Rujeolă, Oreion și Rubeolă, nu de varicelă. Dar, indiferent de situație, în fața unor astfel de mesaje de mai sus, ce argumente mai poți aduce ca medic, când contează mai mult că știu pe cine care știe pe cineva care a fost rău, a paralizat, a făcut autism, a devenit legumă? Nimeni nu-și dorește asta pentru copilul său, altfel considerat sănătos - și totuși, există vreo dovadă în acest sens? Oare vreun stat, în lumea asta, și-ar asuma să-și transforme copiii în legumă?

Alții își dau propriul exemplu, fără urmări negative: