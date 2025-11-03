Vaccinarea cu ROR: Unii m-au acuzat că sunt plătită, alții știu ei pe cineva nenorocit de vaccin. Haideți să vă spun ceva!

Am un copil mic, de 3 ani, i-am făcut vaccinul. A fost singurul la care nu a avut reacție. L-am făcut cu emoții, nu pentru că intrasem în această luptă, ci pentru avusese reacții la toate vaccinurile obligatorii. Existau riscuri de reacții după vaccin. Medicul de familie a decis - în locul nostru, cu acordul nostru - să-l vaccineze după ce ne întorceam din vacanță. Nu de teama unor reacții dure, pe termen lung, ci de teama unor reacții imediate. Am trecut prin boli ale copilăriei care nu au vaccin (boala obrajilor pălmuiți, roseola infantum), iar roseola infantum a fost oribilă cu temperatură ce ajungea la 40 de grade, care scădea doar cu un antitermic puternic, cu somn doar în mașină.
Niciun părinte nu este pregătit pentru bolile copilului, de la început, doar după ce trece prin ele. A fost mai crunt un adenovirus decât roseola infantum - cu febră la 3-4 ore, vreme de 5 zile, cu frison care-i creștea instant temperatura în timp ce mânca, conjunctivită. Cel mai rău a fost la intrarea în comunitate, când VSR-ul era veșnic în floare - unde mai pui că nu dă imunitate. L-aș fi vaccinat pentru toate astea ca să nu-i fie greu, i-aș fi stimulat imunitatea? Vă spun sincer că da, dar e o liberă alegere. Noi, ca părinți, avem, în România, această opțiune, de a alege. În țara asta prea hulită, în care unii nu văd democrație, există această alegere care poate merge până la a pune în pericol sănătatea copiilor, după cum a remarcat medicul pediatru Mihai Craiu. În alte țări, de prin Vest, să știți că nu o aveți.
Citind comentariile de la știrea ”Pentru toți părinții care nu se tem de rujeolă, dar se tem de ROR, uitați-vă la Antonio, la drama părinților lui”, am remarcat - încă o dată, dar mai accentuat- cât de greu poate fi pentru un medic să convingă un părinte de beneficiile vaccinării. Așa poate se explică și de ce ratele vaccinării în rândul copiilor scad până la pericol.
ROR și două lumi
Unii anunță urmări greu de digerat pentru orice părinte:
- Copii sunt responsabilitatea părinților. Am cunoscut și eu doi de la ROR nenorociți, ce mi-a povestit una din mame... da, e ruleta rusească. Numai cine a pățit înțelege. Restul care nu au pățit nimic, cred că așa e pentru toți. Cumnata a întâlnit un copil pe jumătate paralizat, pentru asta eu am zis pas la vaccin. Am zis să mă lase că dacă are imunitate bună (mâncat curat, mișcare, aer curat, stres puțin in familie), o să fie bine. Și da... a fost și este un copil foarte sănătos.
-
Am o prietenă care a făcut acel ROR copilului ei, și ghiciți ce? A paralizat de la brâu în jos, se târăște bietul copil, vai de noi. 5 am, dar pe niciunul nu l-am vaccinat, doar cu ce au fost vaccinați in maternitate
- La fetița nu i-am făcut vaccinul ROR, nici cel de 1 an și nici cel de 5. Băiatul l-am vaccinat, este autist.
Anul trecut, în toamnă, au făcut varicelă, fata a trecut mult mai ușor prin boală, băiatul a fost mult mai rău cu toate că a fost vaccinat.
- Noi am ajuns internați de urgență după ROR… nu se mai fac vaccinurile pe care ni le făceau nouă când eram copii… acelea erau făcute pe genele noastre de către institutul Cantacuzino.
-
Și de copii care devin cu handicap dupa ROR de ce nu vorbește nimeni?
ROR protejează de Rujeolă, Oreion și Rubeolă, nu de varicelă. Dar, indiferent de situație, în fața unor astfel de mesaje de mai sus, ce argumente mai poți aduce ca medic, când contează mai mult că știu pe cine care știe pe cineva care a fost rău, a paralizat, a făcut autism, a devenit legumă? Nimeni nu-și dorește asta pentru copilul său, altfel considerat sănătos - și totuși, există vreo dovadă în acest sens? Oare vreun stat, în lumea asta, și-ar asuma să-și transforme copiii în legumă?
Alții își dau propriul exemplu, fără urmări negative:
- În vremea ceaușistă, ne vaccinau obligatoriu. ROR nu exista pe vremea mea, drept urmare am făcut rujeolă, a fost crunt. Din fericire, nu am dezvoltat peste ani acest sindrom. Nu toți sunt afectați, așa cum nu toți fac reacții la vaccin... dar cum poți să știi asta ? Eu mi-am vaccinat ambii copii cu toate vaccinurile obligatorii la noi în țară. Totuși, rubeolă au făcut amândoi, pe la 18 ani. Dar rubeola nu e atât de severă ca rujeola. Vaccinurile salvează vieți!
- Sunt bunică, care își crește nepoțica, de la 6 luni, acum are 1 an și 1 lună. Nu știu la ce vârstă se face vaccinul ROR, am vaccinat-o la 11 luni și la 1 an și nu a avut nicio reacție alergică, nici febră, nici disconfort, nici roșeață, nimic. Acum, am optat pentru vaccinul anti- varicelic, pentru că, după cum probabil știți, bolile copilăriei au suferit mutații și sunt cu mult mai periculoase decât erau acum 20-30-40 ani. Fetei mele i-am făcut toate vaccinurilor și a fost sănătoasă tun.
- Au apărut tot mai multe cazuri de Panencefalită sclerozantă subacută… am vecini care trec prin asta, este ceva îngrozitor. Majoritatea cazurilor au luat rujeolă bebelusi fiind, înainte să apuce să faca vaccinul, de la copii mai mari nevaccinați. Mi-e groază când citesc ce comentarii sunt pe aici. Până nu se va investi bine în educație, ăștia suntem.
Astfel au curs, pro și contra, peste 1330 de comentarii. Citind printre ele, mi-am dat seama că unii credeau că am scris plătită despre ROR și despre cazul lui Antonio, despre o dramă uriașă, de fapt. Alții și-au exprimat părerea pro, alții contra, unii au dat vina pe educație, alții pe sistemul medical și tot așa. O luptă. Una oarbă și degeaba, o luptă cu dezinformarea, o luptă cu vaccinurile, o luptă cu alții. Pare că tot ce știm e să ne luptăm în orb, să atacăm, să acuzăm - tot în orb. Faceți un exercițiu azi: așezați-vă, liniștiți-vă și uitați-vă la voi. Ați făcut alegeri greșite în viață? Ați judecat fără să cunoașteți? Ați presupus fără să întrebați? Toate alegerile din viața voastră, cât de mici, generează alegeri mari care vă pot influența viața decisiv. E bine să ne resetăm, dar nu avem buton de țară, așa că încercați ca schimbarea să fiți voi, indiferent de opinia voastră, nici măcar nu e nevoie să recunoașteți altora că ați greșit, știu că e greu să vă recunoașteți și vouă, că vă frustrați, că vă supărați (pe voi), că e greu să vă acceptați, dar dacă voi nu sunteți bine cu voi, cum ați putea fi cu alții? Cum le-ați putea accepta părerile și greșelile? Ceea ce vă scriu are strânsă legătură cu tot ce e în jurul vostru, de la educație, la sănătate. Liniștiți-vă, stați puțin, nu mai judecați, nu mai presupuneți, uitați-vă la voi și, dacă e cazul, schimbați-vă. Suntem oameni, dar de ce să alegem să nu fim?