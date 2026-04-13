Află câte genuflexiuni ar trebui să poți face în funcție de vârstă!
Genuflexiunile sunt exerciții complexe care dezvoltă forța, mobilitatea și echilibrul. Acestea sunt utile în viața de zi cu zi și contribuie la îmbunătățirea calității vieții. Ele lucrează în principal mușchii picioarelor, dar și abdomenul, și ajută postura, stabilitatea, metabolismul și sănătatea oaselor, potrivit 20minutos.es.
Genuflexiunile sunt o metodă simplă de a evalua condiția fizică. Cu toate că nu există un număr universal valabil de repetări, se folosesc orientativ anumite repere în funcție de vârstă și nivel de antrenament. În general, se ia în calcul numărul maxim de genuflexiuni efectuate într-un minut, iar pe baza acestui rezultat se poate estima nivelul de pregătire al unei persoane.
Între 20 și 29 de ani:
Bărbați - nivel bun: 35-45; nivel excelent: peste 45
Femei - nivel bun: 30-40; nivel excelent: peste 40
Între 30 și 39 de ani:
Bărbați - nivel bun: 30-40; nivel excelent: peste 40
Femei - nivel bun: 25-35; nivel excelent: peste 35
Între 40 și 49 de ani:
Bărbați - nivel bun: 25-35; nivel excelent: peste 35
Femei - nivel bun: 20-30; nivel excelent: peste 30
Între 50 și 59 de ani:
Bărbați - nivel bun: 20-30; nivel excelent: peste 30
Femei - nivel bun: 15-25; nivel excelent: peste 25
Între 60 și 69 de ani:
Bărbați - nivel bun: 15-25; nivel excelent: peste 25
Femei - nivel bun: 10-20; nivel excelent: peste 20
Peste 70 de ani:
Bărbați - nivel bun: 10-20; nivel excelent: peste 20
Femei - nivel bun: 5-15; nivel excelent: peste 15
Această diferență reflectă, în general, factori fiziologici precum masa musculară și compoziția corporală. În general, la 20-30 de ani se obțin cele mai bune rezultate la forță și rezistență, iar odată cu vârsta performanța scade treptat.
Cu toate acestea, genuflexiunile făcute constant ajută la menținerea masei musculare, protejarea articulațiilor și încetinirea îmbătrânirii. Scopul nu este să atingi performanțele din tinerețe, ci să rămâi activ și mobil.
de Val Vâlcu