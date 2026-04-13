Genuflexiunile sunt exerciții complexe care dezvoltă forța, mobilitatea și echilibrul. Acestea sunt utile în viața de zi cu zi și contribuie la îmbunătățirea calității vieții. Ele lucrează în principal mușchii picioarelor, dar și abdomenul, și ajută postura, stabilitatea, metabolismul și sănătatea oaselor, potrivit 20minutos.es.

Genuflexiunile sunt o metodă simplă de a evalua condiția fizică. Cu toate că nu există un număr universal valabil de repetări, se folosesc orientativ anumite repere în funcție de vârstă și nivel de antrenament. În general, se ia în calcul numărul maxim de genuflexiuni efectuate într-un minut, iar pe baza acestui rezultat se poate estima nivelul de pregătire al unei persoane.

Câte genuflexiuni ar trebui să poți face în funcție de vârstă

Între 20 și 29 de ani:

Bărbați - nivel bun: 35-45; nivel excelent: peste 45

Femei - nivel bun: 30-40; nivel excelent: peste 40

Între 30 și 39 de ani:

Bărbați - nivel bun: 30-40; nivel excelent: peste 40

Femei - nivel bun: 25-35; nivel excelent: peste 35

Între 40 și 49 de ani:

Bărbați - nivel bun: 25-35; nivel excelent: peste 35

Femei - nivel bun: 20-30; nivel excelent: peste 30

Între 50 și 59 de ani:

Bărbați - nivel bun: 20-30; nivel excelent: peste 30

Femei - nivel bun: 15-25; nivel excelent: peste 25

Între 60 și 69 de ani:

Bărbați - nivel bun: 15-25; nivel excelent: peste 25

Femei - nivel bun: 10-20; nivel excelent: peste 20

Peste 70 de ani:

Bărbați - nivel bun: 10-20; nivel excelent: peste 20

Femei - nivel bun: 5-15; nivel excelent: peste 15

Această diferență reflectă, în general, factori fiziologici precum masa musculară și compoziția corporală. În general, la 20-30 de ani se obțin cele mai bune rezultate la forță și rezistență, iar odată cu vârsta performanța scade treptat.

Cu toate acestea, genuflexiunile făcute constant ajută la menținerea masei musculare, protejarea articulațiilor și încetinirea îmbătrânirii. Scopul nu este să atingi performanțele din tinerețe, ci să rămâi activ și mobil.



