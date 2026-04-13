Câte genuflexiuni ar trebui să poți face în funcție de vârstă
Data actualizării: 10:06 13 Apr 2026 | Data publicării: 10:03 13 Apr 2026

Câte genuflexiuni ar trebui să poți face în funcție de vârstă
Autor: Darius Mureșan

genuflexiune exercitii Sursa foto: Freepik, @prostock-studio

Află câte genuflexiuni ar trebui să poți face în funcție de vârstă!

Genuflexiunile sunt exerciții complexe care dezvoltă forța, mobilitatea și echilibrul. Acestea sunt utile în viața de zi cu zi și contribuie la îmbunătățirea calității vieții. Ele lucrează în principal mușchii picioarelor, dar și abdomenul, și ajută postura, stabilitatea, metabolismul și sănătatea oaselor, potrivit 20minutos.es.

Genuflexiunile sunt o metodă simplă de a evalua condiția fizică. Cu toate că nu există un număr universal valabil de repetări, se folosesc orientativ anumite repere în funcție de vârstă și nivel de antrenament. În general, se ia în calcul numărul maxim de genuflexiuni efectuate într-un minut, iar pe baza acestui rezultat se poate estima nivelul de pregătire al unei persoane.

VEZI ȘI: Greșeala pe care o faci când mănânci carbohidrați. Ce este regula 1:1 și cum te poate ajuta

Câte genuflexiuni ar trebui să poți face în funcție de vârstă

Între 20 și 29 de ani:

Bărbați - nivel bun: 35-45; nivel excelent: peste 45

Femei - nivel bun: 30-40; nivel excelent: peste 40

Între 30 și 39 de ani: 

Bărbați - nivel bun: 30-40; nivel excelent: peste 40

Femei - nivel bun: 25-35; nivel excelent: peste 35

Între 40 și 49 de ani: 

Bărbați - nivel bun: 25-35; nivel excelent: peste 35

Femei - nivel bun: 20-30; nivel excelent: peste 30

Între 50 și 59 de ani: 

Bărbați - nivel bun: 20-30; nivel excelent: peste 30

Femei - nivel bun: 15-25; nivel excelent: peste 25

Între 60 și 69 de ani: 

Bărbați - nivel bun: 15-25; nivel excelent: peste 25

Femei - nivel bun: 10-20; nivel excelent: peste 20

Peste 70 de ani: 

Bărbați - nivel bun: 10-20; nivel excelent: peste 20

Femei - nivel bun: 5-15; nivel excelent: peste 15

Această diferență reflectă, în general, factori fiziologici precum masa musculară și compoziția corporală. În general, la 20-30 de ani se obțin cele mai bune rezultate la forță și rezistență, iar odată cu vârsta performanța scade treptat. 

Cu toate acestea, genuflexiunile făcute constant ajută la menținerea masei musculare, protejarea articulațiilor și încetinirea îmbătrânirii. Scopul nu este să atingi performanțele din tinerețe, ci să rămâi activ și mobil.


VEZI ȘI: Greșeala pe care o faci când mănânci orez. Cum îl consumă, de fapt, japonezii

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
China, prima reacție după victoria lui Peter Magyar în Ungaria
Publicat acum 18 minute
Peter Magyar dormea cu portretul lui Viktor Orban deasupra capului: Momentul în care a rupt o tradiție veche de 14 ani / video viral
Publicat acum 34 minute
Accident feroviar în Timiș: Un șofer a fost grav rănit după impactul cu un tren
Publicat acum 49 minute
Ministrul Sănătății merge în Statele Unite pentru întâlniri de importanță strategică
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Explozie într-un apartament din Constanța. Un bărbat de 78 de ani a fost rănit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Prima reacție de la Moscova după eșecul lui Viktor Orban
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 45. Trump face anunțul care poate schimba totul în Iran
Publicat acum 5 ore si 32 minute
Horoscop 13 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Replica soției după căsătorie
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
