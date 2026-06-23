Alertă de viituri în două județe. Cod Portocaliu până la miezul nopții

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Hidrologii au emis, marţi, atenţionări Cod portocaliu de viituri şi depăşiri ale Cotelor de inundaţie, valabile până la miezul nopţii pe râuri de pe raza a două judeţe.

Hidrologii au emis, marţi, atenţionări Cod portocaliu de viituri şi depăşiri ale Cotelor de inundaţie, valabile până la miezul nopţii pe râuri de pe raza a două judeţe, respectiv un Cod galben de inundaţii ce vizează până miercuri dimineaţa cursuri de apă din trei judeţe.

Cod portocaliu de inundații în Argeș și Vâlcea

Conform hidrologilor, până la ora 00:00, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi a propagării, va fi Cod portocaliu de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, cu posibile depăşiri ale Cotelor de inundaţie pe râurile din bazinele hidrografice: Topolog - afluenţii aval S.H. Sălătruc (judeţele: Argeş şi Vâlcea) şi Argeş - afluenţii de stânga aval confluenţă cu râul Arefu - amonte confluenţă cu Râul Doamnei (judeţul Argeş).

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Cod galben de inundații pe râul Vedea: avertizare pentru Argeș, Olt și Teleorman

De asemenea, în intervalul 23 iunie, ora 15:00 - 24 iunie, ora 9:00, va fi valabil un Cod galben de inundaţii, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râul Vedea - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, de pe raza judeţelor Argeş, Olt şi Teleorman.

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