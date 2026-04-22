Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 54: JD Vance nu participă la negocierile din Pakistan. Iranul amenință cu lovituri „zdrobitoare”

UPDATE 5: Iranul afrmă că peste jumătate dintre cele 1.300 de școli avariate în timpul războiului au fost reparate

Ministrul iranian al Educației afirmă că 775 din cele 1.300 de școli avariate de atacurile americano-israeliene au fost reparate, potrivit agenției de știri iraniene IRNA.

Aproximativ 20 dintre școli au fost distruse, a declarat Alireza Kazemi, cele mai multe pagube fiind înregistrate în provinciile Teheran, Kermanshah, Isfahan și Hormozgan.

Reparațiile școlilor cele mai avariate ar trebui finalizate până în octombrie, a adăugat el.

Kazemi a mai spus că, în ciuda atacurilor, educația a continuat pe tot parcursul războiului, fie în format fizic, fie de la distanță, inclusiv prin intermediul Școlii de Televiziune Iraniene.

UPDATE 4: Donald Trump susține că Iranul „se prăbușește financiar”

Președintele american Donald Trump susține că Iranul „se prăbușește financiar”, autoritățile de la Teheran dorind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Iranul se prăbușește financiar! Vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat - Sunt însetați de bani! Pierd 500 de milioane de dolari pe zi. Armata și poliția se plâng că nu sunt plătiți. SOS!!!”, a scris președintele Trump, miercuri dimineață, pe rețeaua Truth Social.

UPDATE 3: Teheranul este pregătit să negocieze atunci când SUA ridică blocada, spune ambasadorul Iranului la ONU

„Statele Unite trebuie să oprească 'încălcarea armistițiului' înainte de orice nouă rundă de negocieri”, a declarat ambasadorul Amir-Saeid Iravani pentru publicația media iraniană Shargh.

„De îndată ce vor ridica blocada, următoarea rundă de negocieri va avea loc la Islamabad”, a declarat ambasadorul la ONU, adăugând: „Iranul este pregătit pentru orice scenariu”.

„Nu am fost inițiatorul agresiunii militare. Dacă ei caută o soluție politică, suntem pregătiți. Dacă ei caută război, Iranul este pregătit și pentru asta”, a mai spus el.

UPDATE 2: IRGC avertizează că, dacă luptele se reiau, va „da lovituri zdrobitoare” inamicului său

IRGC declară că este pregătit să înfrunte orice nouă agresiune și va „da lovituri zdrobitoare” „activelor rămase ale inamicului” în cazul unei noi lupte, relatează agenția de știri iraniană Mehr.

IRGC a subliniat necesitatea vigilenței pe un „câmp de luptă tăcut” și a monitorizării acțiunilor inamice în timpul „așa-numitei încetări a focului”.

UPDATE: Iranul execută un oficial al apărării condamnat pentru spionaj în favoarea Mossad-ului israelian

Mizan news, agenția de presă oficială a sistemului judiciar iranian, relatează că un oficial superior din cadrul autorității de apărare civilă a țării a fost executat după ce a fost condamnat pentru spionaj în favoarea agenției de informații Mossad din Israel.

Mehdi Farid, care deținea o funcție de conducere la biroul guvernamental dedicat apărării civile, a fost spânzurat după ce Curtea Supremă a Iranului i-a confirmat condamnarea, potrivit Mizan.

În timpul anchetei, Farid a mărturisit că a încercat să transmită informații sensibile serviciilor de informații israeliene, inclusiv organigrame, aspectul clădirilor interne, detalii de securitate ale instalațiilor de apărare și evidențe ale personalului, potrivit agenției de știri, citată de AlJazeera.

JD Vance nu participă în negocierile din Pakistan

Casa Albă a confirmat că vicepreşedintele american JD Vance, însărcinat cu eventuale noi discuţii cu Iranul în Pakistan, nu va părăsi Washingtonul marţi, aşa cum era programat iniţial, notează AFP.

„Având în vedere mesajul preşedintelui Trump difuzat pe Truth Social, care confirmă că Statele Unite aşteaptă o propunere unificată din partea iranienilor, vizita în Pakistan nu va avea loc astăzi”, a declarat un înalt oficial al executivului american într-o declaraţie transmisă presei, notează Agerpres.

Iran: Armata a aplicat „legea maritimă” pe o navă

Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a declarat că armata iraniană a aplicat „legea maritimă” pe o navă container care „ignorase avertismentele repetate”.

Agenția de știri a postat raportul pe rețelele de socializare deasupra unei postări anterioare a UK Maritime Trade Operations (UKMTO), care „primise un raport despre un incident” pe o navă container la 15 mile marine (28 km) nord-est de Oman.

UKMTO a declarat: „Căpitanul unei nave container a raportat că nava a fost abordată de o navă de luptă a IRGC” care „apoi a tras asupra navei” și „a provocat daune grave podului”.

„Nu s-au raportat incendii sau impact asupra mediului. Tot echipajul a fost raportat în siguranță”, a precizat aceasta.