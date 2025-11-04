€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 12:14 04 Noi 2025

Explozie Rahova: Distrigaz anunță reluarea treptată a alimentării cu gaze. Unele blocuri rămân, în continuare, fără gaz
Autor: Iulia Horovei

explozie bloc rahova Inquam Photos / Octav Ganea
 

Distrigaz Sud Rețele reia, treptat, alimentarea cu gaze în zona afectată de explozia din Rahova, potrivit ultimelor precizări ale companiei.

Distrigaz Sud Rețele a anunțat că, începând de marți, 4 noiembrie, se vor demara lucrări pentru restabilirea etapizată și în condiții de siguranță a alimentării cu gaze naturale pentru clienții afectați de întreruperea cauzată în urma deflagrației din Calea Rahovei, Sector 5, București.

Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă de Distrigaz Sud Rețele pentru 1.086 de clienți casnici.

Se reia alimentarea cu gaze în zona exploziei din Rahova

Potrivit companiei, lucrările fac parte din etapa a 3-a a planului tehnic aprobat de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență și vizează reîntregirea tronsonului de conductă de distribuție pentru blocul nr. 33, scările 1, 2 și 3, de pe strada Vicina nr. 3.

După finalizarea intervenției, instalațiile din apartamente vor fi verificate de operatori economici autorizați A.N.R.E., iar alimentarea va fi reluată doar pentru clienții a căror instalație îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță, se arată într-un comunicat de presă.

Distrigaz precizează că echipele sale vor fi prezente pe tot parcursul lucrărilor pentru a asigura siguranța consumatorilor și pentru a menține o comunicare eficientă cu autoritățile.

Blocurile care răman, în continuare, fără gaze

Totuși, potrivit precizărilor companiei, pentru clienții din blocul nr. 32 (scările 1 și 2 de pe strada Vicina) și blocurile nr. 30A și 30 de pe Calea Rahovei (nr. 317 și 319), alimentarea cu gaze naturale va rămâne în continuare sistată. 

Amintim că, în data de 17 octombrie, a avut loc o explozie puternică în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

explozie rahova
explozie Bucuresti
explozie bloc rahova
explozie bloc bucuresti
distrigaz
gaze naturale
alimentare gaz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Ce spune un psiholog rus despre interzicerea serialului animat „Mașa și Ursul”
Publicat acum 11 minute
Călin Georgescu a prezentat dorințele Rusiei ca și realitate. Cum a strecurat într-un discurs despre credință un atac la Drulă
Publicat acum 17 minute
Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București
Publicat acum 19 minute
CCIR, la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
Publicat acum 45 minute
Alertă în Prahova: Hală cuprinsă de foc, aflată lângă zeci de tone de azotat de amoniu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 02 Noi 2025
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
Publicat acum 20 ore si 1 minut
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
 
nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close