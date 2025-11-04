Explozie Rahova: Distrigaz anunță reluarea treptată a alimentării cu gaze. Unele blocuri rămân, în continuare, fără gaz

Distrigaz Sud Rețele a anunțat că, începând de marți, 4 noiembrie, se vor demara lucrări pentru restabilirea etapizată și în condiții de siguranță a alimentării cu gaze naturale pentru clienții afectați de întreruperea cauzată în urma deflagrației din Calea Rahovei, Sector 5, București.

Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă de Distrigaz Sud Rețele pentru 1.086 de clienți casnici.

Se reia alimentarea cu gaze în zona exploziei din Rahova

Potrivit companiei, lucrările fac parte din etapa a 3-a a planului tehnic aprobat de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență și vizează reîntregirea tronsonului de conductă de distribuție pentru blocul nr. 33, scările 1, 2 și 3, de pe strada Vicina nr. 3.

După finalizarea intervenției, instalațiile din apartamente vor fi verificate de operatori economici autorizați A.N.R.E., iar alimentarea va fi reluată doar pentru clienții a căror instalație îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță, se arată într-un comunicat de presă.

Distrigaz precizează că echipele sale vor fi prezente pe tot parcursul lucrărilor pentru a asigura siguranța consumatorilor și pentru a menține o comunicare eficientă cu autoritățile.

Blocurile care răman, în continuare, fără gaze

Totuși, potrivit precizărilor companiei, pentru clienții din blocul nr. 32 (scările 1 și 2 de pe strada Vicina) și blocurile nr. 30A și 30 de pe Calea Rahovei (nr. 317 și 319), alimentarea cu gaze naturale va rămâne în continuare sistată.

Amintim că, în data de 17 octombrie, a avut loc o explozie puternică în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.