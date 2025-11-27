Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Planul roșu, activat: Mai mulți pacienți au fost evacuați

Este alertă maximă în Caraș-Severin, după ce un incendiu a cuprins Spitalul Județean Reșița, declanșând mobilizarea autorităților. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, iar echipele de pompieri, medici și paramedici acționează coordonat pentru evacuarea pacienților și limitarea focarului. Primele informații arată că intervenția este în desfășurare.

Unde a izbucnit incendiul

Incendiul ar fi izbucnit în zona staționarului 1, exact în perimetrul unde se lucrează la amenajarea spațiului destinat noului aparat RMN. Focul a fost sesizat imediat, iar echipele de intervenție au reacționat prompt pentru a limita propagarea flăcărilor și a fumului dens. Aproximativ 22 de pacienți au fost evacuați de urgență, iar alți bolnavi de la etajul al doilea au fost relocați în altă secție a unității medicale pentru a fi ținuți în siguranță pe durata intervenției.

”Au fost evacuate câteva persoane, de la Secţia de Chirurgie, de la etajul 1 şi de la etajul al doilea, unde este maternitatea, câteva paciente au fost mutate în Secţia de Ginecologie”, a precizat Remus Bojunescu, purtărorul de cuvânt al ISU Caraş-Severin.

Detașamentul de Pompieri Reșița a intervenit

Pentru a ține situația sub control, Detașamentul de Pompieri Reșița a intervenit cu două autospeciale de stingere (ASAS), însoțite de opt militari, precum și cu o autospecială de comandă (ASCM) cu doi militari. Din cauza riscului real de extindere și a fumului gros care a pătruns rapid spre etajele superioare, inclusiv pe coridorul secției de Chirurgie, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de intervenție. Primele informații neconfirmate indică posibilitatea unui scurtcircuit ca sursă a incendiului, însă verificările sunt în desfășurare. Deocamdată nu se știe dacă există victime, iar printre persoanele evacuate se numără și membri ai personalului medical.

Deși flacăra inițială a fost de mici dimensiuni, a existat un risc real de extindere rapidă

Potrivit managerului unității medicale, Cosmin Librimir, incendiul ar fi izbucnit într-un rost de dilatare în care s-ar fi aflat materiale cu potențial inflamabil, notează Radio România Reșița. Deși flacăra inițială a fost de mici dimensiuni, a existat un risc real de extindere rapidă, motiv pentru care intervenția promptă a echipelor de urgență a fost esențială.

„A fost un incendiu de proporții mici, fără flacără deschisă, doar cu fum. În acest moment este stins, fără victime. Am evacuat în timp util pacienții și am întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru a evita probleme mult mai mari”, a declarat acesta.

Intervenția rapidă a echipajelor de intervenție, dublată de aplicarea imediată a procedurilor de siguranță, a prevenit transformarea incidentului într-o situație mai gravă. În ciuda momentelor de tensiune, managerul Cosmin Librimir anunță că activitatea medicală în secțiile neafectate se desfășoară în parametri normali, fără întreruperi majore.

