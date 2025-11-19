Incendiu la Spitalul de Urgență Caransebeș: Zeci de oameni evacuați preventiv

Un număr de 18 persoane au fost evacuate în urma unui incendiu care a avut loc în cursul nopţii de marţi spre miercuri la Spitalul Municipal de Urgenţă din Caransebeş, fără să fie consemnate victime, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraş-Severin.

Incendiul a izbucnit la un tablou electric de la demisolul spitalului, iar fumul a ajuns la salonul de psihiatrie de la parterul clădirii, pacienţii fiind evacuaţi preventiv din zona respectivă de către personalul medical.

La faţa locului au intervenit salvatorii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebe

În total, au fost evacuate 18 persoane, din care 11 se aflau la salonul de psihiatrie, iar şapte, la Urgenţa spitalului.

La faţa locului au intervenit salvatorii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş, cu două autospeciale de stingere, o autoscară, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Incendiul a fost localizat şi lichidat la scurt timp, înainte ca acesta să se extindă, precizează sursa citată, conform Agerpres.

