Incendiu la un restaurant în Constanța. Zeci de persoane evacuate

Un incendiu a izbucnit vineri seară la un restaurant din Constanța.
Un incendiu a avut loc vineri seara în restaurantul Cosa din Constanța. Zeci de oameni au reușit să iasă la timp, înainte ca focul să se propage. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor, iar incidentul s-a încheiat fără victime.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, arderea a pornit de la instalația de evacuare a restaurantului Cosa, situat pe strada Unirii nr. 29. Hota și tubulatura au fost cuprinse de flăcări, acestea fiind singurele elemente afectate, au precizat autoritățile.
La fața locului s-au deplasat echipaje de la Detașamentul Fripis, care au acționat cu trei autospeciale cu apă și spumă și un echipaj SMURD B2, conform publicației constănțene ct100%.ro.
În local se aflau aproximativ 40 de persoane în momentul declanșării incendiului, 25 de bărbați și 15 femei, toate reușind să se evacueze pe cont propriu fără a suferi răni. ISU a confirmat că nu există victime.
Focul a fost ținut sub control în jurul orei 20:30, înainte să ajungă la alte zone ale clădirii.
Pompierii continuă să verifice zona afectată pentru a elimina orice posibilitate de reaprindere și pentru a stabili cu exactitate cauza care a dus la izbucnirea incendiului.
