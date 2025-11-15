Incendiu puternic la o pensiune din Mahmudia, județul Tulcea

Peste 20 de pompieri, 4 autospeciale de stingere, o autoscară şi SVSU Mahmudia intervin pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la o unitate unitate de cazare şi alimentaţie publică din localitatea Mahmudia, anunţă ISU Tulcea.

Incendiul se manifestă la acoperişul unităţii de cazare, cu flacără deschisă, iar pompierii intervin pe toate laturile clădirii pentru a limita propagarea incendiul şi la acoperişul unităţii de alimentaţie publică, informează sursa citată.

Citește și: Incendiu la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dorohoi / video

La izbucnirea incendiului, în interiorul clădirii se aflau 31 de turişti - 26 de adulţi şi 5 minori, dar şi 15 angajaţi.

Toţi au reuşit să se autoevacueze până la sosirea primelor echipaje de stingere.

Nu sunt înregistrate victime.

Administratorul pensiunii care prezenta mici arsuri la membrele superioare a refuzat transportul la spital, a precizat ISU.