€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 20:55 06 Noi 2025 | Data publicării: 20:55 06 Noi 2025

Incendiu la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dorohoi / video
Autor: Ioan-Radu Gava

pompier-incendiu-unsplash_84383600 foto ilustrativ Unsplash
 

Un incendiu a izbucnit, joi seară, la Biserica Adormirea Maicii Domnului din municipiul Dorohoi.

Un incendiu a afectat, joi seară, Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din municipiul Dorohoi, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, scrie Agerpres.

Potrivit acestora, la faţa locului intervin pompierii din cadrul Detaşamentului Dorohoi, care s-au deplasat cu trei autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD.

"La sosirea echipajelor de intervenţie, s-a constatat faptul că flăcările au cuprins o parte dintre bunurile aflate în altar, existând pericolul de propagare la întreaga construcţie. Pompierii au acţionat rapid şi au reuşit să localizeze incendiul. În aceste momente, salvatorii lucrează pentru lichidarea completă a focarelor şi înlăturarea efectelor produse de incendiu", au precizat oficialii ISU Botoşani.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de pompieri după finalizarea intervenţiei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu biserica
incendiu dorohoi
dorohoi
biserica adormirea maicii domnului
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Horoscop 7 noiembrie 2025. Venus intră în Scorpion. Previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 8 minute
Ce înseamnă greutatea ideală și cum se calculează, de fapt. Explicația Mihaelei Bilic
Publicat acum 17 minute
Ultima retrogradare a lui Mercur din 2025. Previziuni pentru fiecare zodie
Publicat acum 44 minute
Ce a găsit un bărbat în timp ce săpa o piscină? S-a îmbogățit peste noapte
Publicat acum 49 minute
Incendiu la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dorohoi / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 12 ore si 4 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close