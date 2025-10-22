”Conducta de gaz care avea o fisură în ea” și ”cabluri pentru electricitate” s-au numărat printre dovezile ridicate de pe strada Vicina, din cartierul Rahova al Municipiului București, în urma exploziei produse în bloc. Imobilul urmează a fi demolat și reconstruit. Vor fi audiate persoane și societăți comerciale, au anunțat anchetatorii, la fața locului. Deși explozia a afectat, în mod special, etajele superioare ale clădirii - 5, 6, 7, se pare - după cum confirmă și anchetatorii - că problema ar fi fost la o conductă exterioară blocului, la o conductă de gaz fisurată pe lângă care treceau cabluri electrice.

Raportul preliminar al investigațiilor mi-a adus aminte de două aspecte. Pe de-o parte, realizatorul de televiziune Dan Negru explica el oamenilor cum cei din Rahova sunt cei mai săraci din România (!) și că ei trăiesc pe lună - generalizând - cu cât costă prânzul într-un restaurant pe Primăverii. Apoi, mi-am amintit de un pilot de pe lângă Primăverii - sau, în orice caz, din centrul Capitalei- (deci nu un subom cum îi consideră Dan Negru pe bucureștenii din Rahova), în persoana lui Cezar Osiceanu, care își strigă, de ani, disperarea cu privire la o situație similară.

Atât de similară cum arată fotografia de mai jos, una ignorată de toți, cap-coadă, până la prescrierea faptelor:

Sursa scurgerii de gaz în cazul exploziei produse la blocul din Rahova ar fi o țeavă fisurată în subteran, aflată în afara instalației clădirii. Cauza probabilă a fisurii ar fi un scurtcircuit la un cablu electric din apropiere, care s-a topit.

Distrigaz, inițial cooperant când era vorbea despre interiorul blocului din Rahova, în ultimele 48 de ore tace. Distribuitorul este responsabil până la intrarea în bloc, de aceea pune sigiliul acolo, în bloc urmând să intervină o firmă autorizată ANRE. Așa s-ar explica și de ce, odată oprit gazul în bloc, de către Distrigaz, în momentul în care au intrat reprezentanții AMPCgaz, aparatele lor, prin care verificau scăpările de gaz, au început să piuie. Doar că ei n-au știut asta. Au zis că au ei aparatul sensibil. Nu au verificat mai departe. Nici Distrigaz, nici AMPCgaz nu au făcut mai mult decât să intervină ca la un caz divers.

În acest context, al nepăsării, mi-am amintit de cazul pilotului Cezar Osiceanu, din centrul Capitalei, al cărui imobil este prejudiciat după o construcție realizată în 2011, fără autorizații, care a afectat rețelele de gaz și apă. Pe scurt (vedeți și în link-urile de mai sus), lângă casa pilotului, a fost construit un imobil peste rețeaua comună de canalizare, au fost modificate traseele rețelelor generale și interioare de apă, canal, curent și gaze, fără a fi respectată distanța între ele, apoi, la suprafață, s-au plantat copaci care ajung până la 3-8 metri înățime, probabil pentru a disimula modificările fără autorizații. Dar rădăcinile copacilor au afectat instalația de gaz a pilotului Cezar Osiceanu, dar și rețeaua de apă (în trei locuri), pilotul plătind facturi astronomice pentru apă care nu mai ajunge în casă, de ordinul zecilor de mii de lei.

Pierderi de apă peste conductele de gaz și firele electrice

Riscul de incendiu și explozie este scris negru pe alb, de către un expert în instalații, expertiza sa fiind necesară în instanță. Și ANRE a constatat neregulile, precum și Poliția. În decembrie 2023, Apa Nova a constatat pierderile de apă din rețeaua publică, care se fac peste rețelele de gaz și de apă.

”Chiar așteptați să sară în aer un cartier din centrul istoric al Capitalei?” ridică problema Cezar Osiceanu, acesta amintind că-n 2022 un incendiu s-a produs aici. Pilotul duce o luptă lungă și grea, până astăzi, fără niciun rezultat. Nu are gaze, nu are apă. Și nu stă, cum spunea Dan Negru, printre cei mai săraci din țară.

Anterior incendiului, pilotul subliniază că Distrigaz a constatat conformitatea instalației. Explicând situația, Cezar Osiceanu a mai atras atenția că ”pe conducta de pe calcanul meu este prinsă o țeavă de apă și lângă ele, la 10 centimetri, este cablul electric îngropat, ce alimentează iluminatul exterior al condomeniului”.

După cazul din Rahova, pilotul subliniază: ”“A fost nevoie să moară oameni!”. Replica devenită celebră a unui fost președinte de tristă aminitire pentru nația română dar de mare bucurie pentru turismul făcut pe banii aceleiași nații, a avut în cazul Colectiv efectul unei demisii a prim-ministrului de atunci, Victor Ponta.

Doar că în cazul Rahova nu s-a întâmplat nimic” adăugând situația firmei, din ”cuibul fantomă” cu 2000 de firme, autorizată de ANRE, dar și acordul ANRE - ANAF prin care cele două instituții fac schimb de informații. Știm că-n acest caz, AMPCgaz apare ca inactivă la ANAF.

Referindu-se la cazul din Rahova, pilotul se referă la situația de pe strada sa, unde incendiul ”nu a apucat să detoneze regulatorul general de gaze aflat la 15 centimetri distanță”.

Acesta continuă:

În ambele cazuri au fost executate apeluri la 112 care reclamau miros de gaze puternic

În ambele cazuri ISU a deplasat echipaj de pompieri la fața locului și au identificat și confirmat scurgerile de gaze

În ambele cazuri angajații Distrigaz au fost alertați și au

- verificat și confirmat scurgerile de gaze

- închis gazele pe instalația generală (și pe cele interioare doar în Popa Tatu 66) a sigilat atât regulatorul de gaze cât și robineții instalațiilor interioare dar doar în Popa Tatu 66.”

Pilotul merge până la a considera că ANRE nu mai trebuie să închidă ochii la punerea în pericol a cetățenilor, invocând legea în vederea sistării autorizației distribuitorului:

