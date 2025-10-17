Tragedia produsă în Rahova readuce în atenție problemele grave din rețeaua de gaze. Pilotul Cezar Osiceanu transmite un mesaj dur, acuzând Distrigaz de nereguli majore în Sectorul 1 al Capitalei, acolo unde spune că se confruntă de ani buni cu o instalație realizată ilegal, periculoasă pentru locatari.

„Țeava de gaze lipită de cea de apă, ambele aflate peste o rețea de canalizare și una electrică! Situație constatată în prezența angajaților Distrigaz, a polițiștilor Secției 3, inspectorului Direcției Generale de Poliție Locală și Control Disciplina în Construcții! Dar fără nici o măsură a Distrigaz!”, a scris pilotul Cezar Osiceanu, într-un mesaj transmis redacției.

Foto: Cezar Osiceanu

El acuză lipsa de reacție din partea autorităților competente: „Și ANRE a tăcut mâlc, ca să nu supere Distrigazul".

Totodată, a trimis fotografii și cu un incediu care s-ar fi produs în anul 2022 și despre care spune că ar fi putut genera o adevărată tragedie în Sectorul 1.

"Incendiul din august 2022 ce putea distruge întreg cartierul din centrul Capitalei... Norocul a fost că policarbonatul de pe gard s-a topit și nu a ars cu flacără, și astfel pompierii au avut timp să intervină”, a scris acesta.

Foto: Cezar Osiceanu

Potrivit lui Osiceanu, problemele datează de peste un deceniu și ar fi fost „acoperite” prin documente falsificate.

„Această instalație realizată în 2002 a fost verificată de către Distrigaz în cazul verificărilor obligatorii și conform PV a fost conformă. Ultima verificare din 2015 a constatat în fals conformitatea instalației cu proiectul, deși din anul 2011 fusese modificată ilegal și fără știința mea”, ne-a mai transmis pilotul.

El afirmă că neregulile au fost constatate oficial, însă angajații Distrigaz ar fi încercat să ascundă problemele: „Autorul constatării a fost amenințat de către Distrigaz ca să nu înscrie de ce și unde anume nu este conformă instalația, pentru a se ascunde infracțiunea de fals în declarații și PV încheiate de angajații Distrigaz”.

Pilotul a trimis și o copie a unui plan tehnic, despre care spune că demonstrează falsificarea documentației. „Prin acest document se atestă ca Distrigaz a cunoscut, verificat și aprobat documentația falsă făcută și a și verificat-o la fața locului, punând instalația în funcțiune. Aici este înscris în fals faptul că țeava comună ce alimenta și lotul C ar fi fost dezafectată, deși aceasta a fost doar modificată prin îngropare. Trăiască șpaga!”, a scris Osiceanu.

Foto: Cezar Osiceanu

El acuză că angajații companiei au lucrat „fără autorizație de construcție pe spațiul public și privat” și că au refuzat să constate „încălcarea avizului de amplasament, nerespectarea normelor tehnice obligatorii ale ANRE, respingerea de către PMB a recepției imobilului și inexistența recepției lucrărilor dintre constructor și beneficiar”. Tototadă, Osiceanu spune că angajații Distrigaz au fost protejați de niște polițiști veniți la fața locului.

„Această conductă de gaze aparține Distrigaz și încalcă cap-coadă normele NTPEE emise de ANRE. În plus, a fost montată la baza fundației imobilului meu și pe calcanul meu, dar fără știința și aprobarea mea”, a declarat pilotul.

Foto: Cezar Osiceanu

Osiceanu a notificat Distrigaz despre riscul unei explozii

Osiceanu mai spune că a notificat Distrigaz și Engie despre riscul unei explozii: „Eu am anunțat Distrigaz și ENGIE că voi monta un șemineu pe lemne, cu evacuarea deasupra țevii, și că există riscul exploziei dacă nu o mută. Cele două nu au răspuns deloc, refuzând orice măsură”.

În final, pilotul acuză și Primăria Municipiului București: „Planul fals de arhitectură nu indica toate rețelele și distanțele între ele pentru a înșela Primăria Capitalei și a i se elibera autorizație de construire. PMB a închis ochii pe șpaga dată angajatei ei și a eliberat în aceste condiții autorizația”.

„Trăiască șpaga!”, încheie amar pilotul.

Totodată, precizăm că pilotul Cezar Osiceanu a transmis redacției mai multe documente pe care le-a depus și în instanță, în cadrul unui proces civil. Acesta susține că actele confirmă existența unor nereguli majore în rețeaua de gaze și aprobarea unor lucrări fără autorizație. În dosar se regăsesc procese-verbale, planuri tehnice și corespondență oficială care, potrivit afirmațiilor sale, ar demonstra că Distrigaz ar fi cunoscut și validat documentația falsă privind instalația de gaze.

"Este interesant că instanța, deși a constatat săvârșirea unei infracțiuni grave nu a pedepsit-o! Și pentru Poliție, Parchet și instanță modificarea instalațiilor încât să pună viața în pericol nu a fost o atingere importantă a valorii morale apărate de lege! (...) La fel de interesant este că instanța a respins de doua ori, în afara dosarului în care a constatat săvârșirea infracțiunii menționate mai sus, trimiterea în judecata pentru infracțiunea repetată de modificare a instalațiilor că a treia oară să retrimită spre reluarea cercetărilor înapoi la Parchet! Care Parchet ține dosarul sub preș de peste un an și jumătate sperând că poate se prescrie sau sare în aer de la sine!", a mai spus acesta.

Precizăm că l-am contactat pe directorul operațional al Distrigaz, Călin Chirteș, pentru o reacție, dar pentru ca ne-a respins apelurile i-am lăsat și un mesaj în care i-am adus la cunoștință subiectul despre care am dori să discutăm cu el. Deocamdată nu ne-a răspuns.

Totodată, am trimis solicitări de informații către ANRE și Primăria Capitalei.

Osiceanu, scrisoare deschisă către Arafat

Reamintim că anul trecut pilotul Cezar Osiceanu a transmis o scrisoare deschisă adresată lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, în care îi semnala toate aceste probleme și îi cerea acestuia să dispună măsurile legale care se impun.

Am încercat să îl contactăm pe Raed Arafat pentru a-l întreba dacă a luat act în anul 2024 de această scrisoare deschisă și dacă a verificat neregulile semnalate de Cezar Osiceanu, dar șeful DSU nu a putut fi găsit la telefon.