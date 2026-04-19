Marius Diaconescu a vorbit despre activitatea lui Peter Szijjártó la Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior, acesta având un rol hotărâtor în atragerea de investiții în țara vecină în timpul mandatelor lui Viktor Orbán.

„Sub regimul Viktor Orbán, ministerul Afacerilor Externe din Ungaria este unificat cu Ministerul Comerțului Exterior, adică ministrul Afacerilor Externe are atribuții în atragerea de investitori. Peter Szijjártó este oaia neagră care va fi sacrificată în urma acestor alegeri, însă el a fost foarte activ. El mai mult stătea prin avioane sau în deplasări externe și aducea investitori“, a precizat istoricul Marius Diaconescu.

„În ce sens va fi sacrificat, că toți miniștrii pleacă?“, a insistat Val Vâlcu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video

„Toți pleacă atunci când se schimbă Guvernul, e normal, dar uneori mai trebuie să găsești și niște țapi ispășitori. Mă îndoiesc că o să fie acuzat Viktor Orbán de colaborare cu Rusia. Tunurile au fost puse intenționat, zic eu, pe Peter Szijjártó“, a completat Marius Diaconescu.

Ministrul din Ungaria care ar putea fi acuzat de trădare

Istoricul consideră că Peter Szijjártó ar putea fi acuzat de trădare, deoarece prin acest gest, Péter Magyar și-ar putea demonstra fidelitatea față de Occident.

„Asta la nivel de imagine, doar nu o să-l ancheteze, de exemplu, pentru corupție...“, a spus Val Vâlcu.

„Peter Szijjártó nu de corupție, ci mai degrabă de trădare poate fi acuzat. De trădare ar putea să fie inculpat, dacă se va pune problema la un moment dat să fie scos din politică, pentru că faptul că a primit o notiță în timpul discursului său de trei ore, în care i se spunea că arde documente, ceea ce se întâmplă în orice Minister, inclusiv în România, se poate porni o anchetă împotriva lui.

Pe de altă parte, Péter Magyar trebuie să facă un pas prin care să recupereze cumva imaginea afectată în relația cu Europa și cu NATO, pentru că există suspiciuni că multe informații au fost livrate Moscovei pe această filieră. Atunci când vrei să le construiești, cel mai simplu e să condamni, de exemplu, capul Ministerului Afacerilor Externe și îți speli imaginea în fața Bruxelles-ului“, a mai spus istoricul Marius Diaconescu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Liderul european care va trebui să-și domolească discursul, după căderea lui Viktor Orban. Marius Diaconescu: Nu are altă variantă!