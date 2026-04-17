Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video

Profesorul Marius Diaconescu, conferențiar universitar la Facultatea de Istorie a Universității din București, a vorbit despre Peter Magyar, noul premier maghiar, și a explicat că acesta provine din aceeași cultură politică formată în jurul Fidesz, pe care o consideră naționalistă și orientată spre maximizarea intereselor Ungariei.

„Sunteți istoric, ați studiat în Ungaria, sunteți familiarizat cu scena politică din țara vecină. Am văzut o analiză foarte interesantă pusă imediat după rezultatul votului din 12 aprilie pe pagina dumneavoastră de Facebook. S-au mai așezat lucrurile? Cum vedeți regimul Peter Magyar?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Să nu ne așteptăm la minuni. Asta vreau să atrag atenția, că este o euforie de câteva zile în România, parcă s-ar fi schimbat polii Pământului, sudul cu nordul și invers, și e o fericire absolută. Este o vorbă românească: „Ce naște din pisică șoareci mănâncă”.

Pe de altă parte, să nu uităm, trecând peste cei 20 de ani petrecuți alături de Orban în Fidesz, Peter Magyar este până la urmă exponentul clasei politice maghiare, care în totalitatea ei este naționalistă. Ei au deja o educație a clasei politice vizavi de relațiile cu România, cu Ucraina, cu Uniunea Europeană, cu Rusia sau alte mari puteri, în sensul că ei deja sunt crescuți de mici să aibă o politică cât mai independentă posibil în beneficiul Ungariei, făcând mai puține compromisuri.

Cred că asta ar fi definiția de bază a politicii maghiare: Cât mai puține compromisuri, din perspectiva lor, și cât mai mult oportunism exploatat, pentru că ei exploatează orice șansă de oportunism, indiferent că e cu China, cu țările arabe sau cu Rusia”, a spus conf. univ. dr. Marius Diaconescu.

„Peter Magyar nu va schimba mult din discurs”

Profesorul Marius Diaconescu a explicat că Peter Magyar nu va schimba semnificativ discursul și va continua linia politică existentă, mai ales în raport cu Ucraina, UE și în ceea ce privește imigrația. Potrivit profesorului, în Ungaria există o cultură politică antimigraționistă, iar direcția generală va rămâne una conservatoare.

„Peter Magyar nu va schimba mult din discurs. De fapt, s-au și confirmat câteva puncte din ce am spus în prima zi după alegeri, în postarea mea de pe Facebook, vizavi de Ucraina. A anunțat clar: Da, nu e împotriva deblocării acelui împrumut de 90 de miliarde, dar nu va contribui cu nimic. Vizavi de admiterea în Uniunea Europeană a spus: „Poate peste 10 ani”.

O să fie aceeași politică vizavi de imigrație. Nu se va schimba absolut nimic pentru că există o cultură antimigraționistă în Ungaria.

Ungurii sunt mai conservatori de felul lor, deși, dacă ne gândim bine la fondarea statului în anul 1000, Ștefan cel Sfânt zicea ceva de genul: „Cu cât mai multe limbi (în sensul de popoare), cu atât mai bine pentru țară respectivă”. Au uitat acest testament al lui Ștefan cel Sfânt datorită politicii duse de guvernul Orban și problema imigrației a fost un cal de bătaie în politica lor”, a spus conf. univ. dr. Marius Diaconescu.

Relația România-Ungaria trebuie gestionată mai pragmatic

Profesorul Marius Diaconescu a vorbit și despre relația României cu Ungaria și a explicat că aceasta trebuie gestionată mai atent și mai pragmatic, ar trebui ca cele două părți să evite disputele politice și să se concentreze pe cooperare economică și investiții în Transilvania.

„Trebuie să fim foarte atenți, cum reconstruim relația, pentru că a fost o relație gestionată destul de greu cu Viktor Orban. Să nu uităm că Viktor Orban de 16 ani vine în România la Băile Tușnad, în fiecare vară, parcă ar fi la el acasă. Acum ce se va schimba? Va veni și Orban, ca invitat al organizatorilor, va veni și Peter Magyar, o să aibă amândoi discursuri anti-românești? Pentru că la Băile Tușnad de foarte multe ori erau discursuri anti-românești. (...)

Poate că ar trebui să fim puțin mai pragmatici, adică să lăsăm certurile acestea pe diverse teme care nu sunt realiste - autonomie secuiască sau altele - și să construim totuși câte ceva pe plan economic care să aducă bunăstare comunităților din Transilvania, pentru că dacă vrei să-i ridici pe secui ca să fie importanți, pe plan economic trebuie să fie în primul rând.

Dar ai șosele găurite și acolo, ca în alte părți de lume, investitorii vin doar să facă stadioane, dar nu am văzut să vină o firmă mare din Ungaria să facă investiții mari. Poate aici ar trebui să discutăm. Hai să construim economic. Vreți ca secuii să trăiască mai bine? Faceți acolo o fabrică în mijlocul secuilor. Pe asta ar trebui să se meargă în viitor”, a spus conf. univ. dr. Marius Diaconescu la DC News.