Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Data actualizării: 10:19 16 Apr 2026 | Data publicării: 10:19 16 Apr 2026

Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Autor: Ioan-Radu Gava

peter magyar cu steagul ungariei in mana Foto: Agerpres

Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, renunță la biroul premierului Ungariei din ansamblul fostei Mănăstiri Carmelite din Budapesta.

Într-o postare pe Facebook, Péter Magyar a anunțat că viitorul său birou nu se va mai afla în incinta clădirilor Mănăstirii Carmelite din Buda, ci va fi mutat într-o clădire ministerială situată în apropiere de Parlament, pe malul stâng al Dunării.

„Sub guvernul TISZA, biroul prim-ministrului nu va fi în Palatul Carmelit, ci într-o clădire ministerială aproape de Parlament“, a scris Péter Magyar pe Facebook.

Reamintim că ieri, Magyar l-a observat pe Viktor Orbán pe terasa biroului său de la Mănăstirea Carmelită, însă premierul în funcție l-a ignorat, într-un gest ce a părut destul de teatral. În timp ce Orbán părea că studiază niște hârtii, Magyar s-a întrebat dacă acesta își citește cumva discursul de adio, un cotidian sportiv sau comentariile lui Trump din timpul nopții, care păreau să-l laude pe Péter Magyar.

De ce și-a mutat Orbán biroul la mănăstire

În anul 2019, premierul Orbán s-a mutat la Mănăstirea Carmelită împreună cu cabinetul său, iar această mutare a costat aproximativ 30 de miliarde de forinți (88 de milioane de euro), potrivit Daily News Hungary.

Clădirea istorică a Mănăstirii Carmelite de la Castelul Buda a devenit astfel noul loc de muncă al lui Viktor Orbán. Sediul biroului prim-ministrului din cartierul Castelului Buda a fost văzut în urmă cu șapte ani ca o investiție de prestigiu supraevaluată și o demonstrație de extravaganță din partea premierului.

Clădirea a fost inițial Mănăstire Carmelită, după care a devenit teatru, iar în final, sediu al Guvernului Ungariei. În prezent, clădirea nu mai funcționează ca ansamblu mănăstiresc, ci este complet adaptată pentru uz administrativ și politic. Aceasta include birouri, săli de întâlniri și spații oficiale.

În plus, se pare că Orbán a ales acel loc și pentru că zona castelului Buda a reprezentat centrul puterii regale și administrative în trecut și, de asemenea, un simbol al statului maghiar tradițional. Guvernul a vrut astfel să transmită ideea unui stat mai „ancorat în tradiție” și să-și consolideze imaginea de putere centrală și stabilă.

