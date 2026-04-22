Kelemen Hunor neagă finanțarea UDMR de la Guvernul maghiar. Liderul Uniunii cere audit după acuzațiile din campanie
Data actualizării: 17:25 22 Apr 2026 | Data publicării: 17:24 22 Apr 2026

Kelemen Hunor neagă finanțarea UDMR de la Guvernul maghiar. Liderul Uniunii cere audit după acuzațiile din campanie
Autor: Alexandra Curtache

kelemen-hunor-sustinere_68366700 Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Agerpres

Președintele Kelemen Hunor a declarat miercuri că UDMR nu a solicitat și nu a primit fonduri din partea Guvernului Ungariei, subliniind necesitatea unui audit pentru clarificarea acuzațiilor apărute în spațiul public. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire cu liderul partidului Tisza, Peter Magyar, considerat viitor prim-ministru al Ungariei.

În urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, Kelemen Hunor a descris dialogul purtat cu Peter Magyar drept „corect”, „onest” și „constructiv”, punctând că relațiile dintre UDMR și viitorul executiv de la Budapesta trebuie să se bazeze pe respect reciproc și delimitări clare.

„Am discutat aproximativ o oră și am stabilit că trecutul rămâne în spatele nostru. Nu putem schimba ceea ce a fost, dar putem construi o relație corectă, în interesul comunității maghiare și al cooperării regionale”, a declarat liderul UDMR, conform Agerpres.

Un punct central al discuției a fost solicitarea expresă venită din partea lui Peter Magyar ca UDMR să nu se implice în politica internă a Ungariei. Kelemen Hunor a afirmat că această cerință este „corectă” și că Uniunea nu avea, oricum, intenția de a interveni în astfel de chestiuni.

„Nu am cerut, nu am primit” - reacție la acuzațiile din campanie

Kelemen Hunor a respins categoric acuzațiile vehiculate în campania electorală privind presupuse finanțări directe către UDMR din partea Guvernului de la Budapesta.

„UDMR nu a primit fonduri deloc. Nu a cerut, nu a primit. Au primit asociații, fundații, biserici, universități și alte entități. Este o diferență clară care trebuie înțeleasă”, a explicat acesta.

Declarația vine în contextul unor dezbateri intense în spațiul public despre influența financiară a Ungariei în comunitățile maghiare din afara granițelor.

Audit cerut pentru transparență: „Este în interesul tuturor”

Președintele UDMR a susținut ferm necesitatea realizării unui audit privind fondurile alocate de Guvernul ungar în ultimii ani, inclusiv către diferite organizații din România.

„Eu susțin un audit, cum a fost și în 2010 și la fiecare schimbare de guvern. În această campanie au fost foarte multe acuzații nefondate și este bine să fie clarificate. Este în interesul tuturor”, a declarat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, un astfel de demers ar contribui la creșterea transparenței și la eliminarea suspiciunilor din spațiul public, oferind o imagine clară asupra modului în care au fost utilizate resursele financiare.

Poziția viitorului premier ungar

La rândul său, Peter Magyar a confirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că a primit asigurări din partea lui Kelemen Hunor privind neimplicarea UDMR în politica de partid din Ungaria.

„Am declarat, de asemenea, că vom efectua o analiză retrospectivă despre modul în care au fost folosite fondurile acordate în ultimul deceniu”, a transmis liderul partidului Tisza.

Această poziție indică o posibilă schimbare de abordare la nivelul viitorului guvern ungar, cu accent pe transparență și reevaluarea mecanismelor de finanțare externe.

Relații viitoare: cooperare, dar cu limite clare

În final, Kelemen Hunor a subliniat că UDMR își dorește o relație stabilă și predictibilă cu viitorul guvern al Ungariei, bazată pe dialog și consultare în problemele care privesc comunitatea maghiară din România.

Mesajul transmis după întâlnire sugerează o repoziționare strategică, în care accentul cade pe cooperare instituțională și evitarea oricăror interpretări privind influențe politice externe.

Într-un context regional sensibil, marcat de dezbateri despre suveranitate și influență, apelul la audit și transparență ar putea deveni un punct central al agendei politice în perioada următoare.

