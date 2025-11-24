€ 5.0871
Prețul plătit de Kremlin pentru susținerea economiei Rusiei. Ce își doresc, de fapt, SUA / video
Data publicării: 12:02 24 Noi 2025

EXCLUSIV Prețul plătit de Kremlin pentru susținerea economiei Rusiei. Ce își doresc, de fapt, SUA / video
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-vladimir-putin-alaska-2025-7_86785500 Sursa foto: Agerpres
 

În condițiile în care China va deveni principala economie a lumii, Statele Unite au în vedere o recalibrare de forțe și, potrivit lui Ștefan Popescu, vor folosi Federația Rusă ca un tampon cu zona Asia-Pacific.

Ștefan Popescu, analist de politică externă, consideră că ascensiunea economică a Chinei către locul 1 mondial este inevitabilă, iar acest lucru va modela relația pe care Statele Unite ale Americii o au cu Federația Rusă.

„Eu nu cred că Statele Unite ale Americii cred că ascensiunea Chinei mai poate fi oprită, dar în același timp sunt atât de realiști încât nu-și propun să oprească ascensiune, să detașeze Rusia de China, ci dimpotrivă, să introducă o nouă variabilă, să gestioneze momentul în care China va fi puterea numărul unu.

Nu vor face asta printr-o metodă Kissinger pe invers, cum spun unii, ci prin introducerea unei variabile, Federația Rusă. Dacă împingi complet Federația Rusă în brațele Chinei, fără îndoială că lucrurile se accelerează, dar SUA vor să transforma Rusia în putere tampon“, a explicat Ștefan Popescu.

CITEȘTE ȘI                 -               EXCLUSIV Baza Mihail Kogălniceanu, noul „backup” al SUA. Ștefan Popescu: Pentru Ucraina, lucrurile par aranjate VIDEO

Prețul plătit de Kremlin pentru susținerea economiei ruse

Analistul de politică externă a explicat situația dificilă în care se află Rusia din punct de vedere al costului pe care trebuie să îl plătească pentru piețele de desfacere pe care le-a dobândit în Asia, după începerea războiului din Ucraina și pierderea partenerilor economici occidentali.

„Astfel, Rusia, dacă are o perspectivă de cooperare și în vest, pentru că și ea este interesată, că nu vrea să fie satelizată de o putere de 9,5 ori mai mare în termeni de PIB, și vecină, atunci accesul către Arctica va fi reglementat, transferul pe anumite paliere, unde Rusia mai conservă din perioada sovietică un avantaj tehnologic (propulsia nucleară submarină, sonarele) să fie mai controlat, astfel încât Rusia să nu facă acest transfer tehnologic.

A fost Nikolai Patrușev primit de Narendra Modi și se discută ca Su-57, avionul rusesc de generația a 5-a să fie fabricat sub licență în India, iar indienii cer și codurile de operare ale softurilor. Până la urmă, și Federația Rusă plătește un anumit cost al faptului că India este o supapă economică pentru economia rusă“, a spus, la DC News, Ștefan Popescu, analist de politică externă.

stefan popescu
sua
rusia
china

stefan popescu
sua
rusia
china
