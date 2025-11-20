Cele 28 de puncte ale planului de pace pentru Ucraina realizat de SUA și Rusia / foto în articol

Oleksiy Oleksiyovich Goncharenko, deputat în Rada Supremă de la Kiev, a publicat, joi seară, cele 28 de puncte ale planului de pace pentru Ucraina care a fost realizat de Statele Unite ale Americii și de Federația Rusă.

Așa cum s-a aflat pe surse în ultimele zile, Ucrainei i se cere să renunțe la Crimeea, Donețk și Lugansk, care ar urma să fie recunoscute ca teritorii de facto rusești, în vreme ce Zaporojie și Herson vor fi „înghețate” pe linia actuală de contact.

Cele 28 de puncte ale planului de pace al SUA:

1. Securitatea și statutul politic al Ucrainei

Confirmarea suveranității Ucrainei.

Ucraina primește garanții de securitate din partea SUA, dar cu anumite condiții.

Ucraina consfințește în Constituție statutul de stat nealiniat și renunțarea la NATO, iar NATO confirmă că Ucraina nu va deveni niciodată membru al alianței.

Numărul forțelor armate ale Ucrainei este limitat.

Ucraina rămâne un stat fără arme nucleare.

2. Chestiuni teritoriale

Crimeea, Donețk și Lugansk sunt recunoscute de facto ca teritorii rusești.

Herson și Zaporijjea sunt „înghețate” pe linia actuală de contact.

O parte dintre teritorii devin zonă tampon demilitarizată, aflată de facto sub controlul Rusiei.

Ambele părți se obligă să nu modifice frontierele prin forță.

3. Acorduri militare

NATO nu își desfășoară trupele pe teritoriul Ucrainei.

Avioanele de vânătoare NATO sunt desfășurate în Polonia.

Este instituit un dialog de securitate SUA–NATO–Rusia, precum și crearea unui grup de lucru americano-rus.

Rusia consfințește juridic o politică de neagresiune față de Ucraina și Europa.

4. Bloc economic și reconstrucția Ucrainei

SUA și Europa lansează un mare pachet de investiții pentru reconstrucția Ucrainei.

100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate sunt direcționate spre refacerea Ucrainei; SUA primesc 50% din profit.

Europa contribuie cu încă 100 de miliarde.

Alte active rusești înghețate vor finanța proiecte comune americano-ruse.

Se creează Fondul pentru Dezvoltarea Ucrainei, cu investiții în infrastructură, resurse și tehnologie.

5. Rusia în sistemul internațional

Sancțiunile sunt ridicate treptat.

Rusia revine în G8.

Este stabilită o colaborare economică pe termen lung între SUA și Rusia.

6. Chestiuni umanitare

Schimb de prizonieri „toți pentru toți”, inclusiv eliberarea civililor și copiilor.

Programe umanitare și reunificarea familiilor.

Programe educaționale dedicate toleranței.

7. Energie și obiective speciale

Centrala nucleară de la Zaporijjea este repornită sub supravegherea AIEA, iar energia electrică este împărțită 50/50 între Ucraina și Rusia.

SUA ajută la refacerea infrastructurii de gaze a Ucrainei.

8. Procese politice interne în Ucraina

Alegeri la 100 de zile după semnarea acordului.

Amnistie totală pentru toți participanții la război.

9. Implementare și control