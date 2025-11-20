Reacția UE la planul de pace SUA - Rusia pentru Ucraina. Ștefan Popescu arată un punct vulnerabil al Franței

Ștefan Popescu, analist de politică externă, a vorbit despre reacția Uniunii Europene la realitățile războiului din Ucraina și la recentul acord de pace negociat de partea americană și partea rusă, plan în care, potrivit Axios, europenii nu au fost implicați.

„Cum ar putea să reacționeze Uniunea Europeană în fața acestor chestii? Credeți că va acționa ca un tot unitar, va acționa emoțional, va acționa într-un fel în care se va încerca să se meargă în continuare pe propriile planuri de pace, care să le blocheze pe cele ale SUA?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Au capacitatea europenii să o facă?“, a răspuns Ștefan Popescu, adăugând: „Eu nu știu dacă o au, fiindcă mă uit ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu, unde au încercat să găsească o soluție cu Iranul - convorbirile de la Geneva, care au fost ignorate total de americani“.

„Europa nu are capacitatea de intervenție, de a compensa din punct de vedere militar și logistic, dacă Statele Unite ale Americii se dezangajează din dosarul ucrainean. De altfel, văd o lipsă de reacție a Uniunii Europene. Unde este coaliția de Voință în aceste momente? Mi se pare că s-a pierdut pe drum“, a spus Ștefan Popescu.

Ștefan Popescu pune în balanță reacția UE și interesele francezilor în Arctica

Ștefan Popescu a amintit și de interesele franceze în Peninsula Yamal, acolo unde operează compania TotalEnergies și unde deține peste 20% din Yamal LNG prin subsidiara TotalEnergies EP Yamal.

„Imediat după Alaska, europenii și-au acordat poziția cu cea americană, în sensul că nici ei nu au mai discutat despre nevoia prealabilă a unui acord de încetare a focului, au mai discutat și au mai nuanțat chestiunea teritorială, că este responsabilitatea Ucrainei, nu au mai vorbit de integrarea în NATO etc.

Eu cred că și francezii se gândesc la faptul că au în Peninsula Yamal cea mai mare investiție în gaz lichefiat și compania TotalEnergies e prezentă acolo, iar dacă ar dori o măsură foarte, apropo și de activele rusești înghețate, probabil că rușii ar naționaliza și TotalEnergies ar pierde o poziție strategică, în sensul în care resursele din Arctica devin o miză extraordinară.

Lumea de azi e foarte complicată. Dacă cineva crede că dacă americanii ajung la o înțelegere și ridică sancțiunile, totul va rămâne fără ecou în Europa, iar Europa va rămâne un fel de sat al lui Asterix și Obelix, eu cred că se înșală. Dimpotrivă, cred că statele europene vor căuta să se adapteze“, a mai spus Ștefan Popescu.