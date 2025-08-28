Rovinieta și taxele de pod se scumpesc. Șoferii vor plăti aproape dublu pentru un an de circulație

Guvernul a adoptat joi o ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, care reglementează aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România. Actul normativ prevede actualizarea tarifelor pentru rovinietă și pentru trecerea podurilor peste Dunăre, în conformitate cu prevederile incluse în primul pachet de măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit Executivului, noile modificări vizează actualizarea nivelului tarifului de utilizare a drumurilor naționale pentru vehiculele prevăzute în anexa nr. 1 a ordonanței. „Pentru autoturisme, rovinieta crește de la 2,5 la 3,5 euro pentru o zi, de la 3,3 la 6 euro pentru 10 zile, de la 5,3 la 9,5 euro pentru 30 de zile, de la 8,4 la 15 euro pentru 60 de zile și de la 28 la 50 de euro pentru 12 luni”, se arată în comunicat. Astfel, rovinieta anuală aproape se dublează, ceea ce va avea un impact direct asupra șoferilor care utilizează frecvent rețeaua de drumuri naționale.

Ordonanța stabilește, de asemenea, majorarea amenzilor aplicabile celor care circulă fără rovinietă valabilă. „Amenda aplicată în cazul lipsei rovinietei valabile pentru autoturisme crește, de asemenea, de la 275-550 lei în prezent, la 500-1.000 lei”, se precizează în proiectul adoptat de Guvern. În cazul neplății peajului pentru trecerea podurilor, amenzile vor fi calculate proporțional cu tariful de trecere: amenda minimă va fi de zece ori tariful, iar amenda maximă de douăzeci de ori tariful. Astfel, „Amenzile minime pentru neplata peajului se vor majora de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei”.

Actul normativ prevede și stabilirea tarifelor pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, pe două tronsoane importante. Taxa de pod pentru autoturisme va crește de la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor între Fetești și Cernavodă și de la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului dintre Giurgeni și Vadu Oii. Pentru celelalte categorii de vehicule, tarifele vor crește proporțional, conform anexelor la ordonanță.

Guvernul estimează că impactul majorării tarifelor va fi de aproximativ 30 de milioane de euro. Modificările adoptate intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Tarifele de utilizare și taxele de trecere de pod achitate anterior intrării în vigoare a noilor tarife își vor menține valabilitatea.

