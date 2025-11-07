€ 5.0860
Data actualizării: 12:58 07 Noi 2025 | Data publicării: 12:47 07 Noi 2025

BREAKING NEWS Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Autor: Roxana Neagu

adrian nastase congres psd Adrian Năstase la Congresul PSD/ foto: Florin Răvdan, DCNews
 

Adrian Năstase a ajuns la Congresul PSD, unde a făcut o declarație neașteptată despre coaliția de guvernare.

”Cred că, în momentul acesta, rămânerea la guvernare este necesară, cel puțin pentru o perioadă de timp, dar, în același timp, cred că PSD trebuie să-și pregătească propria guvernare” a spus Adrian Năstase. 

Fostul lider al PSD și fost premier, el a fost întrebat ”O guvernare cu AUR ar fi posibilă?”, moment în care a răspuns: ”Nu vreau să spun în acest moment. În clipa aceasta ar fi destul de dificil, dar vom vedea cum evoluează AUR, felul cum evoluează unele dintre orientările din țară, felul în care se vor construi alianțe de dreapta. Mi-e greu să spun”.

Adrian Năstase, la Congresul PSD: Nu e clar care sunt valorile europene

Cu privire la posibilă îndepărtare a PSD-ului de valorile europene, prin asocierea cu AUR, Adrian Năstase a răspuns: ”Nu este foarte clar care sunt valorile europene, poate mi le spuneți, poate mi le traduce cineva. Am văzut foarte multe interese și foarte multe interese divergente. România trebuie să aibă grijă de propriile sale interese, sigur, în calitate de membru al UE și al NATO, dar nu trebuie să fugim de felul în care ne definim noi propriile interese”. 

Fostul premier a mai transmis un mesaj în acest sens, pe blogul său, zilele trecute. Vezi aici

Urmărește aici Congresul PSD>>> 

adrian nastase
congres psd
guvernare psd
psd
aur
guvernare psd aur
