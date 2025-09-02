Cine pleacă din primării și ”eroarea” de care s-a prins premierul Bolojan. Cum erau tăiate 25% din posturile de pe hârtie și noul scenariu de reducere

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre reducerea posturilor din administrațiile locale. Referindu-se la reducerea, cu un anumit procent, al limitelor maxime stabilite pentru administrațiile publice locale, prim-ministrul a declarat că ”nimeni nu se duce chiar la limita superioară”, adăugând că o parte din posturile stabilite sunt ocupate efectiv, altă parte rămân vacante.

Erau reduse posturi niciodată ocupate

”A reduce cu 25% numărul de posturi maxime însemna că nici nu ajungeam decât în administrațiile în care numărul era maxim. Când anunți că desființezi 40.000 de posturi, omul crede că vor fi reduși 40.000 de oameni din administrație, pentru că cetățeanul normal nu are noțiunea posturilor maxim aprobate, a posturilor neînființate, a celor vacante, nu-l interesează tehnica administrativă. Când am auzit și eu că se reduc atâtea posturi, am zis că e în regulă. Dar când am văzut că nu se întâmplă nimic - în sensul unor reacții negative din administrație, care sesizează partidelor politice că nu e bine - mi-am dat seama că ceva nu este în regulă și atunci, pe bună dreptate am verificat” a spus Ilie Bolojan, la Digi24, adăugând că ”în momentul în care le spui oamenilor că faci reducere în administrație și nu faci, ne batem joc de oameni”.

Cu alte cuvinte, când s-a spus că vor fi reduse 25% din posturile din administrațiile locale, s-a avut în vedere diferența între posturile ocupate (130.000) și cele aprobate (190.000), deci cumva se reduceau doar pe hârtie posturi care nu au fost ocupate niciodată.

”Altfel, vă dați seama ce pot să cred”

Întrebat dacă s-a simțit păcălit de colegii din minister, Ilie Bolojan a răspuns: ”Mie-mi place să cred că a fost o eroare de analiză și că nu au luat în calcul numărul de posturi ocupate. Altfel, vă dați seama ce pot să cred”. El și-a exprimat convingerea că nu se va mai întâmpla acest lucru, iar procentul convenit este reducerea cu 10% a posturilor real ocupate în administrațiile publice locale, acolo unde numărul de angajați depășește numărul care fi stabilit ca și maxim, din simulările făcute. Liderul liberal a admis că este posibil ca, pe parcurs, să apară și erori. În acest scenariu, jumătate din administrații nu vor trebui să facă reduceri.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este Cseke Attila, de la UDMR.

