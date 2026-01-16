Prețurile record la energie din România, "meritul" băieților deștepți. Elena Cristian: Alții au ajuns să plătească 0 euro pentru că au avut o strategie

România urcă rapid în clasamentul nedorit al celor mai scumpe piețe de energie din Europa, într-un moment în care estul continentului se confruntă cu tarife de până la trei ori mai mari decât cele din vest. Deși nu este singura țară în această situație, fiind depășită sau egalată de state precum Ungaria și Polonia, discrepanța față de marile economii occidentale ridică semne serioase de întrebare. Cum s-a ajuns aici și care este impactul real asupra economiei și asupra populației rămân întrebări la care nici măcar specialiștii nu oferă, deocamdată, răspunsuri clare.

Unul dintre factorii invocați de mediul politic, nu neapărat de specialiști, este valul de ger care a cuprins regiunea, un context în care consumul explodează, iar prețurile la energie urcă automat. Cifrele vorbesc de la sine. În România, prețul energiei a ajuns la 248 de euro pe megawatt-oră, foarte aproape de cel din Bulgaria. Ungaria urcă la 253 de euro, iar Polonia înregistrează cel mai ridicat nivel din estul Europei, cu 261 de euro pe megawatt-oră. Contrastul cu vestul continentului este frapant. Franța, în pofida dificultăților economice, coboară spre 90 de euro, iar Germania ajunge, potrivit estimărilor, la prețuri aproape de zero, pe fondul unui surplus masiv de energie regenerabilă.

Și mai departe, în nordul Europei, piețele de energie funcționează la cu totul alte cote, cu prețuri care pornesc de la 29 de euro pe megawatt-oră. În acest context, paradoxul românesc devine și mai evident. România e o țară care produce energie, care a încurajat masiv capacitățile proprii și care, la anumite momente, a avut surplus. Ce s-a întâmplat cu această energie și de ce nu se regăsește în facturi mai mici? Sunt întrebări esențiale într-o dezbatere tot mai apăsătoare.

Elena Cristian: Alții plătesc 0 euro pentru că au avut o strategie

Analistul și jurnalistul DC Media Business, Elena Cristian, a comentat această situație într-o intervenție la România TV, subliniind vulnerabilitățile unei piețe acaparate de 'băieți deștepți, a unei piețe care pare tot mai greu de înțeles pentru consumatori și pentru economie.

„Alții au ajuns să plătească 0 euro pentru că au avut o strategie și oameni care au vrut să facă ceva pentru țara lor și pentru cetățeni. Noi am avut o idee, dar n-am știut ce să facem cu ea. Când spun 'noi', mă refer la cei care ne-au condus în ultimii ani. Ce au făcut? I-au încurajat pe 'băieții deștepți' care s-au îmbogățit dintotdeauna din astfel de mecanisme. Chiar și acum, unul dintre motivele pentru care există acest vârf de tarif sunt intermediarii din piață, care reușesc să manipuleze în așa fel încât să ajungem să plătim cele mai mari prețuri din UE la acest moment.

"În alte țări nici nu au existat atâția băieți deștepți"

Singuri, guvernanții noștri dau vina pe vârful de consum. Ne spun că e frig afară, cu mirare, așa, de parcă e luna august. Sunt multe motive care mă fac să cred, de la lista investițiilor până la tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în domeniul energiei, că acest statut de lider al tarifelor mari la energie și gaze în Europa va fi păstrat de România mult timp de acum încolo, din păcate.

În alte țări nici nu au existat atâția 'băieți deștepți'. Eu nu știu să fi existat în Germania un scandal al 'băieților deștepți din energie' care s-au îmbogățit cu un singur calculator și cu un birou improvizat sau care, din bucătărie, au făcut miliarde de euro. Știu că noi nu doar că nu reușim să rezolvăm această problemă, dar ei se înmulțesc de la an la an și găsesc cu totul alte metode de a interveni pe această piață și de a-i face pe români să plătească facturi de neimaginat”, a explicat Elena Cristian.

